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Территории возле медцентра Логинова обустроят, рассказал заммэра Москвы
Территории возле медцентра Логинова обустроят, рассказал заммэра Москвы - РИА Новости, 13.05.2022
Территории возле медцентра Логинова обустроят, рассказал заммэра Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство территорий возле Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T07:32
2022-05-13T07:32
2022-05-13T07:32
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство территорий возле Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова на востоке Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что главная цель — сделать пространство удобным для пациентов и посетителей медучреждения, местных жителей."В рамках проекта обустроим новые тротуары и приведем в порядок существующие, заменим покрытие проезжей части, оборудуем удобные спуски для маломобильных граждан, разобьем газоны. Для обеспечения безопасности пешеходов установим 75 фонарей со светодиодными энергосберегающими светильниками, поставим опоры с контрастным освещением возле шести пешеходных переходов на Новогиреевской улице и в Терлецком проезде", — рассказал Бирюков.Он отметил, что для пассажиров общественного транспорта установят пять современных остановочных павильонов с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках благоустройства приведут в порядок ограждение территории МКНЦ, при въезде установят новые шлагбаумы, со стороны Терлецкого проезда организуют парковку.
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общество, петр бирюков, москва, россия
Территории возле медцентра Логинова обустроят, рассказал заммэра Москвы
Заммэра Москвы Бирюков: территории возле медцентра имени А.С. Логинова обустроят
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году благоустройство территорий возле Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А.С. Логинова на востоке Москвы, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Запланированы работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к крупному многопрофильному медицинскому центру — МКНЦ им. А.С. Логинова. В зону работ включили участки шоссе Энтузиастов, Новогиреевской улицы и Терлецкого проезда", — отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что главная цель — сделать пространство удобным для пациентов и посетителей медучреждения, местных жителей.
"В рамках проекта обустроим новые тротуары и приведем в порядок существующие, заменим покрытие проезжей части, оборудуем удобные спуски для маломобильных граждан, разобьем газоны. Для обеспечения безопасности пешеходов установим 75 фонарей со светодиодными энергосберегающими светильниками, поставим опоры с контрастным освещением возле шести пешеходных переходов на Новогиреевской улице и в Терлецком проезде", — рассказал Бирюков.
Он отметил, что для пассажиров общественного транспорта установят пять современных остановочных павильонов с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в рамках благоустройства приведут в порядок ограждение территории МКНЦ, при въезде установят новые шлагбаумы, со стороны Терлецкого проезда организуют парковку.