Рейтинг@Mail.ru
Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил следы воды на месте высадки - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220513/marsokhod-1788263375.html
Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил следы воды на месте высадки
Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил следы воды на месте высадки - РИА Новости, 13.05.2022
Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил следы воды на месте высадки
Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил новые доказательства присутствия воды на Красной планете, говорится в научной статье, опубликованной в четверг в научном... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:38
2022-05-13T10:38
россия-китай: главное
китай
марс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747986634_679:186:3640:1852_1920x0_80_0_0_127f354ffe781ff675a653588c1e9dec.jpg
МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил новые доказательства присутствия воды на Красной планете, говорится в научной статье, опубликованной в четверг в научном журнале Science Advances."Чжужун" совершил мягкую посадку на юге равнины Утопия в северном полушарии Марса 15 мая 2021 года. За год он проехал около двух километров и собрал большой объем научных данных.На месте высадки марсохода были обнаружены гидратированные минералы, что доказывает присутствие на Марсе воды во время Амазонского периода, который продолжается по сей день. Это позволяет предположить, что вода на Красной планете в жидком состоянии оставалась гораздо дольше, чем считалось ранее.При помощи установленного на борту марсохода ИК-спектрометра исследователи из Национального центра космической науки при Академии наук Китая обнаружили на Марсе твердую корку, богатую гидратированными минералами, которая могла образоваться вследствие подъема грунтовых вод или кристаллизации в результате испарения.Вполне возможно, что в районе высадки марсохода "Чжужун" содержится большой объем воды в виде гидратированных минералов, которые могут быть использованы для исследований Марса в будущем, добавили ученые.
https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html
китай
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747986634_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_53d7bcc12b89e9f7506dcc03c673c85b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, марс
10:38 13.05.2022
 

Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил следы воды на месте высадки

© AP Photo / CNSAКитайский марсоход "Чжужун" и посадочный модуль миссии "Тяньвэнь-1" на поверхности Марса
Китайский марсоход Чжужун и посадочный модуль миссии Тяньвэнь-1 на поверхности Марса - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / CNSA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил новые доказательства присутствия воды на Красной планете, говорится в научной статье, опубликованной в четверг в научном журнале Science Advances.
"Чжужун" совершил мягкую посадку на юге равнины Утопия в северном полушарии Марса 15 мая 2021 года. За год он проехал около двух километров и собрал большой объем научных данных.
Вид на Землю с борта МКС
24 апреля, 13:05Россия-Китай: Главное
Полвека в космосе. Как Россия и Китай осваивают внеземное пространство
На месте высадки марсохода были обнаружены гидратированные минералы, что доказывает присутствие на Марсе воды во время Амазонского периода, который продолжается по сей день. Это позволяет предположить, что вода на Красной планете в жидком состоянии оставалась гораздо дольше, чем считалось ранее.
При помощи установленного на борту марсохода ИК-спектрометра исследователи из Национального центра космической науки при Академии наук Китая обнаружили на Марсе твердую корку, богатую гидратированными минералами, которая могла образоваться вследствие подъема грунтовых вод или кристаллизации в результате испарения.
Вполне возможно, что в районе высадки марсохода "Чжужун" содержится большой объем воды в виде гидратированных минералов, которые могут быть использованы для исследований Марса в будущем, добавили ученые.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайМарс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала