https://ria.ru/20220513/marsokhod-1788263375.html

Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил следы воды на месте высадки

Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил следы воды на месте высадки - РИА Новости, 13.05.2022

Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил следы воды на месте высадки

Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил новые доказательства присутствия воды на Красной планете, говорится в научной статье, опубликованной в четверг в научном... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:38

2022-05-13T10:38

2022-05-13T10:38

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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский марсоход "Чжужун" обнаружил новые доказательства присутствия воды на Красной планете, говорится в научной статье, опубликованной в четверг в научном журнале Science Advances."Чжужун" совершил мягкую посадку на юге равнины Утопия в северном полушарии Марса 15 мая 2021 года. За год он проехал около двух километров и собрал большой объем научных данных.На месте высадки марсохода были обнаружены гидратированные минералы, что доказывает присутствие на Марсе воды во время Амазонского периода, который продолжается по сей день. Это позволяет предположить, что вода на Красной планете в жидком состоянии оставалась гораздо дольше, чем считалось ранее.При помощи установленного на борту марсохода ИК-спектрометра исследователи из Национального центра космической науки при Академии наук Китая обнаружили на Марсе твердую корку, богатую гидратированными минералами, которая могла образоваться вследствие подъема грунтовых вод или кристаллизации в результате испарения.Вполне возможно, что в районе высадки марсохода "Чжужун" содержится большой объем воды в виде гидратированных минералов, которые могут быть использованы для исследований Марса в будущем, добавили ученые.

https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html

китай

марс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, марс