https://ria.ru/20220513/london-1788326893.html

Москва пообещала ответить Лондону из-за проблем с визами для россиян

Москва пообещала ответить Лондону из-за проблем с визами для россиян - РИА Новости, 13.05.2022

Москва пообещала ответить Лондону из-за проблем с визами для россиян

МИД РФ обещает зеркальный ответ Великобритании на усложнение процесса получения российскими гражданами британских виз, сообщили в министерстве иностранных дел. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:13

2022-05-13T14:13

2022-05-13T15:11

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МИД РФ обещает зеркальный ответ Великобритании на усложнение процесса получения российскими гражданами британских виз, сообщили в министерстве иностранных дел."До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.В последнее время в МИД России поступают многочисленные жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию.Москва поставила перед британским посольством вопрос о неприемлемой ситуации с проблемами при получении виз для россиян, требует разъяснений, заявили в МИД РФ.В последнее время в МИД России поступают многочисленные жалобы российских граждан о том, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию."В этой связи поставили вопрос о сложившейся неприемлемой ситуации перед британским посольством в Москве, потребовали внятных разъяснений относительно существа проблемы... Прямо указали англичанам, что такой подход Лондона к обычным гражданам нашей страны противоречит всем ранее достигнутым российско-британским договоренностям по консульским вопросам. Заявили также об абсолютной неприемлемости подобного пренебрежительного отношения к россиянам", - говорится в сообщении.Согласно пояснениям англичан, в настоящее время визовая служба Великобритании якобы отдает приоритет обработке визовых заявлений украинских беженцев. По этой причине рассмотрение обращений за британскими визами россиян существенно затягивается, указали в МИД РФ."Кроме того, ситуацию усугубляет аспект, связанный с обязательной предоплатой консульского сбора безналичным путем после заполнения электронной анкеты. С учетом введенных Лондоном антироссийских санкций оплатить его картами Visa или Mastercard российского банка-эмитента не получится, поскольку это необходимо сделать на британском вебсайте", - пояснили в министерстве.

https://ria.ru/20220513/velikobritaniya-1788327090.html

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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания