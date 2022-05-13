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Лавров жестко высказался о Западе из-за навязывания санкций другим странам
Лавров жестко высказался о Западе из-за навязывания санкций другим странам - РИА Новости, 13.05.2022
Лавров жестко высказался о Западе из-за навязывания санкций другим странам
Позиция западных стран, требующих от других государств присоединиться к санкциям против России, наглая и невоспитанная, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:41
2022-05-13T10:41
2022-05-13T11:20
политика
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ДУШАНБЕ, 13 мая — РИА Новости. Позиция западных стран, требующих от других государств присоединиться к санкциям против России, наглая и невоспитанная, заявил глава МИД Сергей Лавров."Здесь, конечно, санкции призваны сыграть роль разрушения этих связей, и Запад этого не скрывает. Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят, что не смейте продолжать сотрудничество с Россией, и вообще Россия - это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас. Я цитирую практически. То же самое они говорят и в отношении Китая, потому что, как они утверждают, Китай не посмеет нарушать западные санкции. На редкость самоуверенная, наглая, невоспитанная позиция. Так я назову действия наших западных коллег", - сказал он по итогам заседания СМИД СНГ.
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политика, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, снг, китай
10:41 13.05.2022 (обновлено: 11:20 13.05.2022)
Лавров жестко высказался о Западе из-за навязывания санкций другим странам
Глава МИД России Лавров назвал невоспитанностью призыв Запада присоединяться к санкциям