https://ria.ru/20220513/latviya-1788425451.html

Эксперт заявил о росте протестного потенциала в Латвии

Эксперт заявил о росте протестного потенциала в Латвии - РИА Новости, 13.05.2022

Эксперт заявил о росте протестного потенциала в Латвии

В Латвии накапливается протестный потенциал из-за дискриминации русскоязычного населения, считает старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:14

2022-05-13T19:14

2022-05-13T19:14

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. В Латвии накапливается протестный потенциал из-за дискриминации русскоязычного населения, считает старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.Рижская дума проводила в пятницу внеочередное заседание, на котором большинство проголосовало за снос памятника. Во время заседания перед зданием думы на Ратушной площади собрались люди, протестующие против сноса памятника.Принимаемые местными властями шаги являются не только дискриминацией русскоязычного населения, но и имеют идеологическую и политическую составляющую, которую можно интерпретировать как ревизию итогов Второй мировой войны, подчеркнул эксперт.Русскоговорящих там дискриминируют с 1991 года, когда Латвия получила независимость, тогда латвийское политическое руководство отказалось предоставлять гражданство по принципу ценза оседлости, что заложило глубокие разногласия в обществе."Нынешние власти, видимо, не отдают себе отчета в том, что во взаимоотношениях всегда есть какой-то предел. На их месте надо было бы обратить внимание на то, как люди отмечали День Победы, и понимать, что протест существует", - сказал Оленченко.По его словам, в латвийском обществе накопился "глубокий и широкий протестный потенциал", о чем свидетельствует форма действий граждан, принесших дань уважения советским воинам. При этом, подчеркнул эксперт, население выступает за нормальные отношения с Россией и внутри самого латвийского общества - против русофобии и "милитаристского психоза".Министерство иностранных дел России ранее заявило, что затеянная латвийскими властями вакханалия в отношении памятников не только разрушает фундамент нормальных межгосударственных отношений, но и провоцирует межэтнический конфликт в латвийском обществе.

https://ria.ru/20220512/polsha-1788052677.html

https://ria.ru/20220419/rusofobiya-1784219544.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, латвия, россия