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Мать латвийца, вышедшего с флагом России в Риге, поблагодарила за поддержку - РИА Новости, 13.05.2022
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Мать латвийца, вышедшего с флагом России в Риге, поблагодарила за поддержку
Мать латвийца, вышедшего с флагом России в Риге, поблагодарила за поддержку - РИА Новости, 13.05.2022
Мать латвийца, вышедшего с флагом России в Риге, поблагодарила за поддержку
Светлана Стефанова, мама задержанного латвийца, который пришел с флагом РФ к памятнику в Риге, поблагодарила за всестороннюю поддержку своего сына, по ее... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:29
2022-05-13T17:31
в мире
михаил ванин
андрей климов
латвия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Светлана Стефанова, мама задержанного латвийца, который пришел с флагом РФ к памятнику в Риге, поблагодарила за всестороннюю поддержку своего сына, по ее словам, предложения помочь поступают из России, Латвии, Германии."Многие пытаются помочь. В действительности люди очень отзывчивые, как рижане, так и россияне, так и из Германии люди звонят. Каждый пытается хоть чем-то помочь - морально поддержать, адвоката посоветовать. Пока не буду называть имена и фамилии. Российское представительство предложило свою помощь, латвийские партии предложили свою помощь", - сказала Стефанова в эфире "Россия 24"."Поддержка есть, за это огромное всем спасибо. Спасибо от меня, как от мамы, и непосредственно - от Александра. Адвокат в изоляторе сегодня ему сказал, что его поддерживает очень много людей. Он всем передавал приветы и огромное спасибо", - добавила мама задержанного.Ранее посол РФ в Риге Михаил Ванин заявил, что посольство РФ окажет правовую помощь задержанному латвийцу, который пришел с флагом России к советскому памятнику. Александр - гражданин Латвии, он учится в одном из российских колледжей и планирует продолжить образование в РФ. По словам дипломата, возможности российского посольства существенно ограничены в связи с тем, что Александр является гражданином Латвии.Полиция Латвии ранее завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Победы в Риге. Отмечается, что два уголовных дела заведены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом.В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.Ранее сейм принял поправки к закону о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий, запретив таким образом гражданам проводить мероприятия вблизи памятников советским солдатам и демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V.
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/riga-1788373505.html
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в мире, михаил ванин, андрей климов, латвия
17:29 13.05.2022 (обновлено: 17:31 13.05.2022)
 
Мать латвийца, вышедшего с флагом России в Риге, поблагодарила за поддержку

Мать задержанного латвийца, вышедшего с флагом России в Риге, поблагодарила за поддержку

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник церемонии возложения цветов у мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
Участник церемонии возложения цветов у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Участник церемонии возложения цветов у мемориального комплекса "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Светлана Стефанова, мама задержанного латвийца, который пришел с флагом РФ к памятнику в Риге, поблагодарила за всестороннюю поддержку своего сына, по ее словам, предложения помочь поступают из России, Латвии, Германии.
"Многие пытаются помочь. В действительности люди очень отзывчивые, как рижане, так и россияне, так и из Германии люди звонят. Каждый пытается хоть чем-то помочь - морально поддержать, адвоката посоветовать. Пока не буду называть имена и фамилии. Российское представительство предложило свою помощь, латвийские партии предложили свою помощь", - сказала Стефанова в эфире "Россия 24".
Депутат Европейского парламента от партии Русский союз Латвии Татьяна Жданок - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 16:34В мире
В Риге задержали депутата за участие в митинге против сноса памятника
"Поддержка есть, за это огромное всем спасибо. Спасибо от меня, как от мамы, и непосредственно - от Александра. Адвокат в изоляторе сегодня ему сказал, что его поддерживает очень много людей. Он всем передавал приветы и огромное спасибо", - добавила мама задержанного.
Ранее посол РФ в Риге Михаил Ванин заявил, что посольство РФ окажет правовую помощь задержанному латвийцу, который пришел с флагом России к советскому памятнику. Александр - гражданин Латвии, он учится в одном из российских колледжей и планирует продолжить образование в РФ. По словам дипломата, возможности российского посольства существенно ограничены в связи с тем, что Александр является гражданином Латвии.
Полиция Латвии ранее завела три уголовных дела и 20 дел об административных правонарушениях в связи с событиями у памятника Победы в Риге. Отмечается, что два уголовных дела заведены за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, одно из дел заведено против молодого человека, который шел к памятнику с российским флагом.
В среду полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера.
Ранее сейм принял поправки к закону о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий, запретив таким образом гражданам проводить мероприятия вблизи памятников советским солдатам и демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V.
Акция в защиту памятника Освободителям Риги у посольства Латвии в Москве. 13 мая 2022
Вчера, 14:00
У посольства Латвии прошла акция в защиту памятника Освободителям Риги
 
В миреМихаил ВанинАндрей КлимовЛатвия
 
 
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