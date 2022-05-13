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В Риге задержали депутата ЕП, осудившую снос памятника Освободителям - РИА Новости, 13.05.2022
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В Риге задержали депутата ЕП, осудившую снос памятника Освободителям
В Риге задержали депутата ЕП, осудившую снос памятника Освободителям - РИА Новости, 13.05.2022
В Риге задержали депутата ЕП, осудившую снос памятника Освободителям
Полиция задержала в Риге депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям, сообщил Русский союз Латвии. В... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:38
2022-05-13T18:53
в мире
день победы
латвия
татьяна жданок
европарламент
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Риге депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям, сообщил Русский союз Латвии. В Рижской думе в эти минуты проходит заседание, на котором решается вопрос о сносе памятника."Полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок", - сообщил Русский союз Латвии на своей странице в соцсетях. РСЛ также выложил видео, на котором видно, как сопредседатель партии Мирослав Митрофанов призывает людей, собравшихся на площади, не заходить за полицейские заграждения, поскольку митинг против сноса памятника Освободителям не был согласован. "Они боятся, что придет слишком много людей", - сказал Митрофанов.Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
https://ria.ru/20220513/pamyatniki-1788276844.html
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в мире, день победы, латвия, татьяна жданок, европарламент, россия
15:38 13.05.2022 (обновлено: 18:53 13.05.2022)
 
В Риге задержали депутата ЕП, осудившую снос памятника Освободителям

Полиция задержала в Риге депутата ЕП Жданок за участие в митинге против сноса памятника

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции задерживают участников несанкционированного митинга против сноса памятника советским воинам-освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге
Сотрудники полиции задерживают участников несанкционированного митинга против сноса памятника советским воинам-освободителям Советской Латвии от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Полиция задержала в Риге депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям, сообщил Русский союз Латвии. В Рижской думе в эти минуты проходит заседание, на котором решается вопрос о сносе памятника.
"Полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок", - сообщил Русский союз Латвии на своей странице в соцсетях. РСЛ также выложил видео, на котором видно, как сопредседатель партии Мирослав Митрофанов призывает людей, собравшихся на площади, не заходить за полицейские заграждения, поскольку митинг против сноса памятника Освободителям не был согласован. "Они боятся, что придет слишком много людей", - сказал Митрофанов.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 11:26
Лавров назвал ситуацию с памятниками в Прибалтике международным оборзением
Парламент Латвии ранее принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги, расположенного в рижском парке Победы. В среду полиция закрыла доступ к памятнику. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.
На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".
Участник церемонии возложения цветов у мемориального комплекса Памятник воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 11:14
Посольство поможет мужчине, пришедшему с флагом России к памятнику в Риге
 
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