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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 63,8 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 63,8 рубля - РИА Новости, 13.05.2022
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 63,8 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 2,0117 рубля - до 63,7799 рубля, курс евро - на 2,9896 рубля, до... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:12
2022-05-13T16:12
2022-05-13T16:12
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 2,0117 рубля - до 63,7799 рубля, курс евро - на 2,9896 рубля, до 65,7939 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 63,8 рубля
Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 63,8 рубля, евро — 65,8 рубля