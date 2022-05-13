https://ria.ru/20220513/kurs-1788364933.html

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 63,8 рубля

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 63,8 рубля - РИА Новости, 13.05.2022

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 63,8 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 2,0117 рубля - до 63,7799 рубля, курс евро - на 2,9896 рубля, до... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:12

2022-05-13T16:12

2022-05-13T16:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, упал на 2,0117 рубля - до 63,7799 рубля, курс евро - на 2,9896 рубля, до 65,7939 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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