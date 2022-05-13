14:26 13.05.2022 (обновлено: 17:06 13.05.2022)
Четыре страны готовы отозвать признание Косово, заявили в Белграде
Глава МИД Сербии Селакович заявил о готовности четырех стран отозвать признание Косово
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
БЕЛГРАД, 13 мая — РИА Новости. Четыре государства готовы отозвать свое согласие признать независимость Косово, заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.
"Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырех государств, которые отзывают признание так называемого Косово, а Совбез уполномочил президента в тот момент, когда он сочтет нужным, оповестить общественность, о каких государствах идет речь. Этим жестом даем шанс государствам — членам Совета Европы, чтобы в июне не начинали процедуру приема Косово, чем показываем нашу готовность к переговорам и диалогу".
Министр подчеркнул, что Белград продолжит искать возможности отзыва разными государствами "односторонне провозглашенной независимости так называемого Косово".
Селакович добавил, что, по данным сербских спецслужб, "как минимум две мировых державы в данный момент работают над оказанием серьезной логистической поддержки Приштине в кампании по получению новых признаний независимости".
Накануне в пресс-службе Совета Европы РИА Новости подтвердили, что организация получила заявку на вступление от самопровозглашенной республики Косово.
После этого президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности. Глава государства указал, что эта заявка — нарушение не только международного права, но и резолюции Совбеза ООН 1244.
В сентябре 2020 года представители Сербии и Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне соглашения об экономическом сотрудничестве. Как пояснял Вучич, это отдельные двусторонние документы с американским руководством. Они предполагают мораторий для Приштины и Белграда на лоббирование признания и отказов от признания самопровозглашенной республики третьими странами. Однако 6 августа 2021 года "парламент" Косово отказался принять резолюцию о выполнении Вашингтонского соглашения.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые вылились в массовое отселение сербов из края и привели к уничтожению многочисленных памятников. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.