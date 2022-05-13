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Приштина показала, что не рассчитывает на переговоры, заявили в Белграде - РИА Новости, 13.05.2022
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Приштина показала, что не рассчитывает на переговоры, заявили в Белграде
Приштина показала, что не рассчитывает на переговоры, заявили в Белграде - РИА Новости, 13.05.2022
Приштина показала, что не рассчитывает на переговоры, заявили в Белграде
Косовоалбанские власти в Приштине подачей заявки на вступление в Совет Европы показали, что не рассчитывают на переговоры с Белградом и не планируют соблюдать... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:07
2022-05-13T15:12
в мире
сербия
косово
приштина
совет европы
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БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине подачей заявки на вступление в Совет Европы показали, что не рассчитывают на переговоры с Белградом и не планируют соблюдать достигнутые соглашения, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы. Вучич указал, что заявка косовоалбанских властей в Приштине на членство в Совете Европы - нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244."Сербия находится в очень тяжелой ситуации, государство и его высшее руководство подвержены ужасающему внешнему давлению ради добровольного принятия нарушения территориальной целостности нашей страны", - заявил глава МИД Сербии после заседаний совбеза."Подачей формальной заявки на вступление самопровозглашенного Косово в Совет Европы Приштина показала, что не соблюдает достигнутое (в Вашингтоне – ред.) соглашение, данное слово, и не уважает позицию страны, в которой заключено соглашение. Таким образом Приштина показала, что у нее нет намерения, чтобы какое-либо решение было достигнуто путем диалога с Белградом, но выбрала путь односторонних шагов", - указал министр Селакович. Он уточнил, что американский госдепартамент в сообщении на годовщину Вашингтонского соглашения четко заявил, "что США и далее считают соглашение действующим и призвали Белград и Приштину его соблюдать".Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем в сентябре 2020 года подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Президент Сербии подчеркнул тогда, что руководство сербов и косовские албанцы подписали с США отдельные двусторонние соглашения. Документы предполагают мораторий для Приштины и Белграда на лоббирование признания и отказов от признания самопровозглашенной республики третьими странами. Однако 6 августа 2021 года парламент самопровозглашенной республики отказался принять резолюцию о выполнении Вашингтонского соглашения.
https://ria.ru/20220506/vuchich-1787310239.html
https://ria.ru/20220421/serbiya-1784732435.html
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в мире, сербия, косово, приштина, совет европы
14:07 13.05.2022 (обновлено: 15:12 13.05.2022)
 
Приштина показала, что не рассчитывает на переговоры, заявили в Белграде

Глава МИД Сербии Селакович: Приштина не рассчитывает на переговоры с Белградом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 13 мая – РИА Новости. Косовоалбанские власти в Приштине подачей заявки на вступление в Совет Европы показали, что не рассчитывают на переговоры с Белградом и не планируют соблюдать достигнутые соглашения, заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.
Президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совета национальной безопасности Сербии в пятницу из-за заявки самопровозглашенной республики Косово на членство в Совете Европы. Вучич указал, что заявка косовоалбанских властей в Приштине на членство в Совете Европы - нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244.
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Вучич объяснил, почему Запад требует от Белграда признать Косово
"Сербия находится в очень тяжелой ситуации, государство и его высшее руководство подвержены ужасающему внешнему давлению ради добровольного принятия нарушения территориальной целостности нашей страны", - заявил глава МИД Сербии после заседаний совбеза.
"Подачей формальной заявки на вступление самопровозглашенного Косово в Совет Европы Приштина показала, что не соблюдает достигнутое (в Вашингтоне – ред.) соглашение, данное слово, и не уважает позицию страны, в которой заключено соглашение. Таким образом Приштина показала, что у нее нет намерения, чтобы какое-либо решение было достигнуто путем диалога с Белградом, но выбрала путь односторонних шагов", - указал министр Селакович. Он уточнил, что американский госдепартамент в сообщении на годовщину Вашингтонского соглашения четко заявил, "что США и далее считают соглашение действующим и призвали Белград и Приштину его соблюдать".
Сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем в сентябре 2020 года подписала в Вашингтоне соглашение об экономическом сотрудничестве по Косово при посредничестве президента США Дональда Трампа. Президент Сербии подчеркнул тогда, что руководство сербов и косовские албанцы подписали с США отдельные двусторонние соглашения. Документы предполагают мораторий для Приштины и Белграда на лоббирование признания и отказов от признания самопровозглашенной республики третьими странами. Однако 6 августа 2021 года парламент самопровозглашенной республики отказался принять резолюцию о выполнении Вашингтонского соглашения.
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