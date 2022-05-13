17:01 13.05.2022 (обновлено: 17:09 13.05.2022)
В НИИ "Микроб" связали случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР с COVID-19
НИИ "Микроб": случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР могут быть связаны с COVID-19
На улицах Пхеньяна. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Случаи неизвестной лихорадки в КНДР могут быть связаны с COVID-19, на это в том числе указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года, сообщили журналистам в Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб".
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ сообщило, что вспышка "неизвестной лихорадки", зафиксированная в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек.
"На связь случаев неизвестной лихорадки с COVID-19 указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года после полного закрытия границ государства с начала объявления пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
С января 2022 года Северная Корея открыла грузовые железнодорожные перевозки между приграничным городом Синыйджу и китайским Даньдуном, но в апреле 2022 года Китай объявил о приостановке торговли в связи с распространением случаев заболевания в Даньдуне, пояснили в НИИ.
Кроме того, на территории КНДР 15 и 25 апреля проводились массовые мероприятия, посещение которых не было ограничено требованием соблюдения масочного режима, что могло поспособствовать распространению случаев болезни с воздушно-капельным путем передачи, отметили в "Микробе".