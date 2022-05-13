https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788384745.html

В НИИ "Микроб" связали случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР с COVID-19

В НИИ "Микроб" связали случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022

В НИИ "Микроб" связали случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР с COVID-19

Случаи неизвестной лихорадки в КНДР могут быть связаны с COVID-19, на это в том числе указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года, РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:01

2022-05-13T17:01

2022-05-13T17:09

в мире

коронавирус covid-19

кндр (северная корея)

ким чен ын

китай

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Случаи неизвестной лихорадки в КНДР могут быть связаны с COVID-19, на это в том числе указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года, сообщили журналистам в Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб".Ранее агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ сообщило, что вспышка "неизвестной лихорадки", зафиксированная в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек."На связь случаев неизвестной лихорадки с COVID-19 указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года после полного закрытия границ государства с начала объявления пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.С января 2022 года Северная Корея открыла грузовые железнодорожные перевозки между приграничным городом Синыйджу и китайским Даньдуном, но в апреле 2022 года Китай объявил о приостановке торговли в связи с распространением случаев заболевания в Даньдуне, пояснили в НИИ.Кроме того, на территории КНДР 15 и 25 апреля проводились массовые мероприятия, посещение которых не было ограничено требованием соблюдения масочного режима, что могло поспособствовать распространению случаев болезни с воздушно-капельным путем передачи, отметили в "Микробе".

https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788298803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), ким чен ын, китай