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В НИИ "Микроб" связали случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
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В НИИ "Микроб" связали случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР с COVID-19
В НИИ "Микроб" связали случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
В НИИ "Микроб" связали случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР с COVID-19
Случаи неизвестной лихорадки в КНДР могут быть связаны с COVID-19, на это в том числе указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года, РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:01
2022-05-13T17:09
в мире
коронавирус covid-19
кндр (северная корея)
ким чен ын
китай
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Случаи неизвестной лихорадки в КНДР могут быть связаны с COVID-19, на это в том числе указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года, сообщили журналистам в Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб".Ранее агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ сообщило, что вспышка "неизвестной лихорадки", зафиксированная в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек."На связь случаев неизвестной лихорадки с COVID-19 указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года после полного закрытия границ государства с начала объявления пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.С января 2022 года Северная Корея открыла грузовые железнодорожные перевозки между приграничным городом Синыйджу и китайским Даньдуном, но в апреле 2022 года Китай объявил о приостановке торговли в связи с распространением случаев заболевания в Даньдуне, пояснили в НИИ.Кроме того, на территории КНДР 15 и 25 апреля проводились массовые мероприятия, посещение которых не было ограничено требованием соблюдения масочного режима, что могло поспособствовать распространению случаев болезни с воздушно-капельным путем передачи, отметили в "Микробе".
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в мире, коронавирус covid-19, кндр (северная корея), ким чен ын, китай
17:01 13.05.2022 (обновлено: 17:09 13.05.2022)
 
В НИИ "Микроб" связали случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР с COVID-19

НИИ "Микроб": случаи "неизвестной лихорадки" в КНДР могут быть связаны с COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа улицах Пхеньяна
На улицах Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Случаи неизвестной лихорадки в КНДР могут быть связаны с COVID-19, на это в том числе указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года, сообщили журналистам в Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб".
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на северокорейские СМИ сообщило, что вспышка "неизвестной лихорадки", зафиксированная в КНДР в конце апреля, затронула 350 тысяч человек.
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"На связь случаев неизвестной лихорадки с COVID-19 указывает открытие границ для торговых отношений с КНР в январе 2022 года после полного закрытия границ государства с начала объявления пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
С января 2022 года Северная Корея открыла грузовые железнодорожные перевозки между приграничным городом Синыйджу и китайским Даньдуном, но в апреле 2022 года Китай объявил о приостановке торговли в связи с распространением случаев заболевания в Даньдуне, пояснили в НИИ.
Кроме того, на территории КНДР 15 и 25 апреля проводились массовые мероприятия, посещение которых не было ограничено требованием соблюдения масочного режима, что могло поспособствовать распространению случаев болезни с воздушно-капельным путем передачи, отметили в "Микробе".
 
В миреКоронавирус COVID-19КНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнКитай
 
 
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