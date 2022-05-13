https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788298803.html
В Кремле заявили, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
В Кремле заявили, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 13.05.2022
В Кремле заявили, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
Россия оперативно рассмотрит обращение КНДР о помощи в борьбе с COVID, если оно поступит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:40
2022-05-13T12:40
2022-05-13T12:40
в мире
россия
кндр (северная корея)
коронавирус covid-19
дмитрий песков
ким чен ын
пхеньян
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия оперативно рассмотрит обращение КНДР о помощи в борьбе с COVID, если оно поступит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, и потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны. Агентство Ренхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ информировало в четверг, что более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в КНДР, шесть из них скончались."Северокорейским товарищам хорошо известно и о наличии у нас разных прививок, им хорошо известно также о нашем богатом опыте в борьбе с ковидом, опыте по мобилизации системы здравоохранения. Поэтому если будут на то соответствующие обращения Пхеньяна, то, конечно, они будут оперативно рассматриваться", - сказал Песков журналистам.На вопрос, не поступало ли подобных обращений от КНДР, Песков отметил, что ему "не известно о таких обращениях".
https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788243883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кндр (северная корея), коронавирус covid-19, дмитрий песков, ким чен ын, пхеньян
В Кремле заявили, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
Песков: Россия рассмотрит запрос КНДР о помощи в борьбе с коронавирусом, если он поступит