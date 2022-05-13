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В Кремле заявили, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 13.05.2022
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В Кремле заявили, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
В Кремле заявили, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 13.05.2022
В Кремле заявили, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом
Россия оперативно рассмотрит обращение КНДР о помощи в борьбе с COVID, если оно поступит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:40
2022-05-13T12:40
в мире
россия
кндр (северная корея)
коронавирус covid-19
дмитрий песков
ким чен ын
пхеньян
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия оперативно рассмотрит обращение КНДР о помощи в борьбе с COVID, если оно поступит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, и потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны. Агентство Ренхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ информировало в четверг, что более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в КНДР, шесть из них скончались."Северокорейским товарищам хорошо известно и о наличии у нас разных прививок, им хорошо известно также о нашем богатом опыте в борьбе с ковидом, опыте по мобилизации системы здравоохранения. Поэтому если будут на то соответствующие обращения Пхеньяна, то, конечно, они будут оперативно рассматриваться", - сказал Песков журналистам.На вопрос, не поступало ли подобных обращений от КНДР, Песков отметил, что ему "не известно о таких обращениях".
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кндр (северная корея)
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в мире, россия, кндр (северная корея), коронавирус covid-19, дмитрий песков, ким чен ын, пхеньян
12:40 13.05.2022
 
В Кремле заявили, что Россия готова помочь КНДР в борьбе с коронавирусом

Песков: Россия рассмотрит запрос КНДР о помощи в борьбе с коронавирусом, если он поступит

© AFP 2022 / Kim Won-jinДезинфекция в детском магазине Пхеньяна, КНДР
Дезинфекция в детском магазине Пхеньяна, КНДР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / Kim Won-jin
Дезинфекция в детском магазине Пхеньяна, КНДР
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Россия оперативно рассмотрит обращение КНДР о помощи в борьбе с COVID, если оно поступит, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, и потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны. Агентство Ренхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ информировало в четверг, что более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в КНДР, шесть из них скончались.
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"Северокорейским товарищам хорошо известно и о наличии у нас разных прививок, им хорошо известно также о нашем богатом опыте в борьбе с ковидом, опыте по мобилизации системы здравоохранения. Поэтому если будут на то соответствующие обращения Пхеньяна, то, конечно, они будут оперативно рассматриваться", - сказал Песков журналистам.
На вопрос, не поступало ли подобных обращений от КНДР, Песков отметил, что ему "не известно о таких обращениях".
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Коронавирус COVID-19Дмитрий ПесковКим Чен ЫнПхеньян
 
 
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