https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788295918.html

Заболеваемость COVID-19 в Крыму за месяц снизилась вдвое

Заболеваемость COVID-19 в Крыму за месяц снизилась вдвое - РИА Новости, 13.05.2022

Заболеваемость COVID-19 в Крыму за месяц снизилась вдвое

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Крыму за последний месяц снизилась вдвое, основной регистрируемый штамм – "омикрон", сообщила на... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:31

2022-05-13T12:31

2022-05-13T12:31

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

республика крым

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Крыму за последний месяц снизилась вдвое, основной регистрируемый штамм – "омикрон", сообщила на пресс-конференции в Симферополе глава управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.Она отметила, что в Крыму практически не осталось ограничительных мероприятий, но сохраняется масочный режим.За последние сутки в Крыму зарегистрировано 43 случая заболеваемости COVID-19, выздоровел 51 человек, умерли два человека.

https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788272402.html

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общество, здоровье - общество, республика крым, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)