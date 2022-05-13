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Заболеваемость COVID-19 в Крыму за месяц снизилась вдвое - РИА Новости, 13.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788295918.html
Заболеваемость COVID-19 в Крыму за месяц снизилась вдвое
Заболеваемость COVID-19 в Крыму за месяц снизилась вдвое - РИА Новости, 13.05.2022
Заболеваемость COVID-19 в Крыму за месяц снизилась вдвое
Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Крыму за последний месяц снизилась вдвое, основной регистрируемый штамм – "омикрон", сообщила на... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:31
2022-05-13T12:31
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
республика крым
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Крыму за последний месяц снизилась вдвое, основной регистрируемый штамм – "омикрон", сообщила на пресс-конференции в Симферополе глава управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.Она отметила, что в Крыму практически не осталось ограничительных мероприятий, но сохраняется масочный режим.За последние сутки в Крыму зарегистрировано 43 случая заболеваемости COVID-19, выздоровел 51 человек, умерли два человека.
https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788272402.html
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общество, здоровье - общество, республика крым, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
12:31 13.05.2022
 
Заболеваемость COVID-19 в Крыму за месяц снизилась вдвое

В Роспотребнадзоре сообщили о двукратном снижении заболеваемости COVID-19 в Крыму

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик, республика Крым
Мыс Капчик, республика Крым - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Крыму за последний месяц снизилась вдвое, основной регистрируемый штамм – "омикрон", сообщила на пресс-конференции в Симферополе глава управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
"Коронавирусная инфекция никуда не ушла. Сегодня регистрируем цифры (заболевших) существенно. Но за последний месяц уровень заболеваемости COVID-19 в Республике Крым снизился в два раза… Основная регистрация – штамм "омикрон", он вызывает легкое течение болезни", - сказала Пеньковская.
Она отметила, что в Крыму практически не осталось ограничительных мероприятий, но сохраняется масочный режим.
За последние сутки в Крыму зарегистрировано 43 случая заболеваемости COVID-19, выздоровел 51 человек, умерли два человека.
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРеспублика КрымКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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