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В России за сутки госпитализировали 2506 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788272402.html
В России за сутки госпитализировали 2506 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2506 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
В России за сутки госпитализировали 2506 пациентов с COVID-19
Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 25,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:05
2022-05-13T11:05
распространение коронавируса
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 25,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 13 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 506 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 25,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 20 регионах, снижение - в 58, ситуация не изменилась в семи регионах.Более 4,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, скончались 105 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в страны выздоровели 7 257 человек, на 4,7% больше по сравнению с 12 мая."Выявлено 4 896 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 105 человек", - говорится в сообщении.
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россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:05 13.05.2022
 
В России за сутки госпитализировали 2506 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 4896 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в "красной зоне" больницы
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в "красной зоне" больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 25,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 13 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 506 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 25,3%", - говорится в сообщении.
Медики - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 06:16Наука
Гинцбург объявил о начале исследования новой вакцины от COVID-19
Рост числа госпитализаций произошел в 20 регионах, снижение - в 58, ситуация не изменилась в семи регионах.
Более 4,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, скончались 105 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в страны выздоровели 7 257 человек, на 4,7% больше по сравнению с 12 мая.
"Выявлено 4 896 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 105 человек", - говорится в сообщении.
 
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