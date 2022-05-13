https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788272402.html

В России за сутки госпитализировали 2506 пациентов с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2506 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022

В России за сутки госпитализировали 2506 пациентов с COVID-19

Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 25,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:05

2022-05-13T11:05

2022-05-13T11:05

распространение коронавируса

россия

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 25,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 13 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 506 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 25,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 20 регионах, снижение - в 58, ситуация не изменилась в семи регионах.Более 4,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, скончались 105 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в страны выздоровели 7 257 человек, на 4,7% больше по сравнению с 12 мая."Выявлено 4 896 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 105 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220513/vaktsina-1788240270.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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