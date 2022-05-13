В России за сутки госпитализировали 2506 пациентов с COVID-19
В России за сутки выявили 4896 новых случаев COVID-19
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в "красной зоне" больницы
Врачи реаниматологи изучают рентгеновский снимок легких пациента в "красной зоне" больницы. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 2,5 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 25,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 13 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 506 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 25,3%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 20 регионах, снижение - в 58, ситуация не изменилась в семи регионах.
Более 4,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлены в России за сутки, скончались 105 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, за сутки в страны выздоровели 7 257 человек, на 4,7% больше по сравнению с 12 мая.
"Выявлено 4 896 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 105 человек", - говорится в сообщении.