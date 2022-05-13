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Посольство: КНДР не просила Россию помочь с вакцинами от COVID-19
Посольство: КНДР не просила Россию помочь с вакцинами от COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
Посольство: КНДР не просила Россию помочь с вакцинами от COVID-19
КНДР не обращалась к России за помощью с вакцинами против коронавируса через посольство, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в КНДР. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T07:49
2022-05-13T07:49
2022-05-13T07:49
распространение коронавируса
в мире
ким чен ын
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кндр (северная корея)
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россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. КНДР не обращалась к России за помощью с вакцинами против коронавируса через посольство, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в КНДР.Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, и потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны. Агентство Ренхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ информировало в четверг, что более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в КНДР, шесть из них скончались."Через посольство корейская сторона за вакцинами, либо другой помощью не обращалась", — сказали в российском посольстве в Пхеньяне.
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РИА Новости
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в мире, ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), коронавирус covid-19, россия
Посольство: КНДР не просила Россию помочь с вакцинами от COVID-19
Посольство России: КНДР не просила помощи с вакцинами из-за ситуации с COVID-19