https://ria.ru/20220513/koronavirus-1788243883.html

Посольство: КНДР не просила Россию помочь с вакцинами от COVID-19

Посольство: КНДР не просила Россию помочь с вакцинами от COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022

Посольство: КНДР не просила Россию помочь с вакцинами от COVID-19

КНДР не обращалась к России за помощью с вакцинами против коронавируса через посольство, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в КНДР. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T07:49

2022-05-13T07:49

2022-05-13T07:49

распространение коронавируса

в мире

ким чен ын

пхеньян

кндр (северная корея)

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. КНДР не обращалась к России за помощью с вакцинами против коронавируса через посольство, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии в КНДР.Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР "внезапно" возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, и потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни. В частности, он приказал заблокировать уезды и города страны. Агентство Ренхап со ссылкой на государственные северокорейские СМИ информировало в четверг, что более 18 тысяч человек заболели COVID-19 в КНДР, шесть из них скончались."Через посольство корейская сторона за вакцинами, либо другой помощью не обращалась", — сказали в российском посольстве в Пхеньяне.

пхеньян

кндр (северная корея)

россия

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в мире, ким чен ын, пхеньян, кндр (северная корея), коронавирус covid-19, россия