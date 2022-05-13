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При кораблекрушении у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек
При кораблекрушении у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек - РИА Новости, 13.05.2022
При кораблекрушении у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли при крушении судна у берегов Пуэрто-Рико судна, сообщила в Twitter береговая охрана США. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T02:51
2022-05-13T02:51
2022-05-13T02:52
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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли при крушении судна у берегов Пуэрто-Рико судна, сообщила в Twitter береговая охрана США."Найдены 11 погибших и 31 выживший", — написали представители службы.По данным береговой охраны, судно перевернулось в 12 милях к северу от побережья Пуэрто-Рико.Уточняется, что, предположительно, там могли находиться нелегальные мигранты.
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в мире, пуэрто-рико, вашингтон, сша
02:51 13.05.2022 (обновлено: 02:52 13.05.2022)
При кораблекрушении у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек
Береговая охрана США: при кораблекрушении у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек