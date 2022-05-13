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При кораблекрушении у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек

При кораблекрушении у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек - РИА Новости, 13.05.2022

При кораблекрушении у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек

По меньшей мере 11 человек погибли при крушении судна у берегов Пуэрто-Рико судна, сообщила в Twitter береговая охрана США. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T02:51

2022-05-13T02:51

2022-05-13T02:52

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ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. По меньшей мере 11 человек погибли при крушении судна у берегов Пуэрто-Рико судна, сообщила в Twitter береговая охрана США."Найдены 11 погибших и 31 выживший", — написали представители службы.По данным береговой охраны, судно перевернулось в 12 милях к северу от побережья Пуэрто-Рико.Уточняется, что, предположительно, там могли находиться нелегальные мигранты.

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в мире, пуэрто-рико, вашингтон, сша