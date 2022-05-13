https://ria.ru/20220513/komi-1788372653.html

Школе в Коми хотят присвоить имя Моторолы

Школе в Коми хотят присвоить имя Моторолы - РИА Новости, 13.05.2022

Школе в Коми хотят присвоить имя Моторолы

Ухтинской школе №13 в Коми могут присвоить имя погибшего в 2016 году командира подразделения "Спарта" ополчения ДНР Арсена Павлова (позывной "Моторола"),... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:33

2022-05-13T16:33

2022-05-13T16:34

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - РИА Новости. Ухтинской школе №13 в Коми могут присвоить имя погибшего в 2016 году командира подразделения "Спарта" ополчения ДНР Арсена Павлова (позывной "Моторола"), сообщил глава города Магомед Османов.По его словам, на фасаде школы, в которой учился Павлов, планируется установить памятную доску."В 2016 году, когда горожане поднимали этот вопрос, ни Луганская, ни Донецкая народные республики не были признаны Российской Федерацией. На сегодняшний день ЛНР и ДНР Россия признала, а уроженец нашего города является героем Донецкой народной республики. Поэтому инициативу присвоить имя Арсения Павлова ухтинской школе именно сейчас я считаю логичной", - написал Османов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он уточнил, что вопрос о присвоении школе имени героя ДНР будет вынесен на рассмотрение общественного совета города.Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного спецслужбами, контролируемыми Киевом. В 2020 году в Донецке на Аллее героев был установлен бюст Арсена Павлова.

https://ria.ru/20220511/zakharchenko-1788002080.html

https://ria.ru/20220513/kola-1788368157.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), луганская народная республика