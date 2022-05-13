https://ria.ru/20220513/italiya-1788435740.html

В Италии сочли предложение Зеленского закрыть границы для россиян странным

В Италии сочли предложение Зеленского закрыть границы для россиян странным - РИА Новости, 13.05.2022

В Италии сочли предложение Зеленского закрыть границы для россиян странным

Призыв Владимира Зеленского к итальянским властям закрыть границы для российских туристов выглядит как политическое давление и расходится с принципами, по... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:20

2022-05-13T20:20

2022-05-13T20:20

туризм

италия

новости - туризм

владимир зеленский

россия

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РИМ, 13 мая - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к итальянским властям закрыть границы для российских туристов выглядит как политическое давление и расходится с принципами, по которым работает отрасль, заявил РИА Новости Альберто Корти, глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio.Ранее Зеленский призвал Италию закрыть страну для российских туристов. По его словам, "российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть"."Если кто-то делает подобный призыв, но его можно понять. Но для нас туризм – это дом для каждого", - отметил собеседник агентства.По его словам, в предложении Зеленского речь идет о "политическом давлении", которое исходит из "противоположных сфер в сравнении с тем направлением, в котором работают работники нашего туризма".

https://ria.ru/20220512/dolgi-1788203355.html

италия

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

италия, новости - туризм, владимир зеленский, россия