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В Италии сочли предложение Зеленского закрыть границы для россиян странным - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
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В Италии сочли предложение Зеленского закрыть границы для россиян странным
В Италии сочли предложение Зеленского закрыть границы для россиян странным - РИА Новости, 13.05.2022
В Италии сочли предложение Зеленского закрыть границы для россиян странным
Призыв Владимира Зеленского к итальянским властям закрыть границы для российских туристов выглядит как политическое давление и расходится с принципами, по... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:20
2022-05-13T20:20
туризм
италия
новости - туризм
владимир зеленский
россия
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РИМ, 13 мая - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к итальянским властям закрыть границы для российских туристов выглядит как политическое давление и расходится с принципами, по которым работает отрасль, заявил РИА Новости Альберто Корти, глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio.Ранее Зеленский призвал Италию закрыть страну для российских туристов. По его словам, "российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть"."Если кто-то делает подобный призыв, но его можно понять. Но для нас туризм – это дом для каждого", - отметил собеседник агентства.По его словам, в предложении Зеленского речь идет о "политическом давлении", которое исходит из "противоположных сфер в сравнении с тем направлением, в котором работают работники нашего туризма".
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италия, новости - туризм, владимир зеленский, россия
20:20 13.05.2022
 
В Италии сочли предложение Зеленского закрыть границы для россиян странным

В итальянской туротрасли раскритиковали предложение Зеленского закрыть границы для россиян

© РИА Новости / Илона ГоловинаТуристы в Италии
Туристы в Италии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илона Головина
Туристы в Италии. Архивное фото
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РИМ, 13 мая - РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к итальянским властям закрыть границы для российских туристов выглядит как политическое давление и расходится с принципами, по которым работает отрасль, заявил РИА Новости Альберто Корти, глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio.
Ранее Зеленский призвал Италию закрыть страну для российских туристов. По его словам, "российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть".
"Мы думаем, что туризм всегда представлял собой место встречи иностранцев с итальянцами, но и зарубежных граждан между собой. Он дает возможность для сближения и работы над миром и понимания. С одной стороны, это предложение можно понять, но и с точки зрения туризма, возможно, оно немного странное, потому что мы всегда работали в противоположном направлении, будучи точкой притяжения для всех в позитивном ключе", - сказал Корти.
"Если кто-то делает подобный призыв, но его можно понять. Но для нас туризм – это дом для каждого", - отметил собеседник агентства.
По его словам, в предложении Зеленского речь идет о "политическом давлении", которое исходит из "противоположных сфер в сравнении с тем направлением, в котором работают работники нашего туризма".
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