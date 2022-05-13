https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html
У "Сколково" неплохие возможности для импортозамещения, считает Медведев
У "Сколково" неплохие возможности для импортозамещения, считает Медведев - РИА Новости, 13.05.2022
У "Сколково" неплохие возможности для импортозамещения, считает Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал активнее развивать импортозамещение, отметив, что у "Сколково" для этого неплохие возможности. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:21
2022-05-13T14:21
2022-05-13T14:44
сколково
наука
экономика
технологии
фонд "сколково"
дмитрий медведев
импортозамещение
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал активнее развивать импортозамещение, отметив, что у "Сколково" для этого неплохие возможности."Задача по импортозамещению, она стала еще более актуальной. Речь идет о внедрении передовых отечественных решений во всех отраслях экономики. И если раньше это можно было делать опционально: типа, "ну получится - хорошо, не получится - все равно никуда не денутся, продадут", то сейчас ситуация другая. Поэтому нужно будет сделать самим. У фонда "Сколково" для этого есть очень неплохие возможности", - сказал он на заседание Попечительского совета Фонда "Сколково".Медведев отметил, что 60% компаний-участников реализуют проекты по созданию производственных, энергоэффективных и биомедицинских технологий, а еще 40% - IT. Он также подчеркнул особую актуальность задачи развития импортозамещения в нынешних условиях."Страна столкнулась с беспрецедентным давлением, которое осуществляется из вне. Я сейчас на этой теме останавливаться не буду. Думаю, всем хорошо знакомо из вашей повседневной деятельности. Но очевидно, что это сказалось на взаимодействии, которое шло по линии "Сколково", - сказал он.Медведев добавил, что российские компании, в том числе и компании, которые созданы в "Сколково" , исключаются из международной кооперации. "Серьезный удар тоже нанесен по производственным цепочкам", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сколково, экономика, технологии, фонд "сколково", дмитрий медведев, импортозамещение
14:21 13.05.2022 (обновлено: 14:44 13.05.2022)
У "Сколково" неплохие возможности для импортозамещения, считает Медведев
Замглавы Совбеза Медведев призвал "Сколково" активнее развивать импортозамещение
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал активнее развивать импортозамещение, отметив, что у "Сколково" для этого неплохие возможности.
"Задача по импортозамещению, она стала еще более актуальной. Речь идет о внедрении передовых отечественных решений во всех отраслях экономики. И если раньше это можно было делать опционально: типа, "ну получится - хорошо, не получится - все равно никуда не денутся, продадут", то сейчас ситуация другая. Поэтому нужно будет сделать самим. У фонда "Сколково
" для этого есть очень неплохие возможности", - сказал он на заседание Попечительского совета Фонда "Сколково
".
Медведев отметил, что 60% компаний-участников реализуют проекты по созданию производственных, энергоэффективных и биомедицинских технологий, а еще 40% - IT. Он также подчеркнул особую актуальность задачи развития импортозамещения в нынешних условиях.
"Страна столкнулась с беспрецедентным давлением, которое осуществляется из вне. Я сейчас на этой теме останавливаться не буду. Думаю, всем хорошо знакомо из вашей повседневной деятельности. Но очевидно, что это сказалось на взаимодействии, которое шло по линии "Сколково", - сказал он.
Медведев добавил, что российские компании, в том числе и компании, которые созданы в "Сколково" , исключаются из международной кооперации. "Серьезный удар тоже нанесен по производственным цепочкам", - сказал он.