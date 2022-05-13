https://ria.ru/20220513/importozameschenie-1788328933.html

У "Сколково" неплохие возможности для импортозамещения, считает Медведев

У "Сколково" неплохие возможности для импортозамещения, считает Медведев - РИА Новости, 13.05.2022

У "Сколково" неплохие возможности для импортозамещения, считает Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал активнее развивать импортозамещение, отметив, что у "Сколково" для этого неплохие возможности. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:21

2022-05-13T14:21

2022-05-13T14:44

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фонд "сколково"

дмитрий медведев

импортозамещение

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал активнее развивать импортозамещение, отметив, что у "Сколково" для этого неплохие возможности."Задача по импортозамещению, она стала еще более актуальной. Речь идет о внедрении передовых отечественных решений во всех отраслях экономики. И если раньше это можно было делать опционально: типа, "ну получится - хорошо, не получится - все равно никуда не денутся, продадут", то сейчас ситуация другая. Поэтому нужно будет сделать самим. У фонда "Сколково" для этого есть очень неплохие возможности", - сказал он на заседание Попечительского совета Фонда "Сколково".Медведев отметил, что 60% компаний-участников реализуют проекты по созданию производственных, энергоэффективных и биомедицинских технологий, а еще 40% - IT. Он также подчеркнул особую актуальность задачи развития импортозамещения в нынешних условиях."Страна столкнулась с беспрецедентным давлением, которое осуществляется из вне. Я сейчас на этой теме останавливаться не буду. Думаю, всем хорошо знакомо из вашей повседневной деятельности. Но очевидно, что это сказалось на взаимодействии, которое шло по линии "Сколково", - сказал он.Медведев добавил, что российские компании, в том числе и компании, которые созданы в "Сколково" , исключаются из международной кооперации. "Серьезный удар тоже нанесен по производственным цепочкам", - сказал он.

https://ria.ru/20220511/dvigatel-1787862444.html

https://ria.ru/20220430/import-1786306206.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сколково, экономика, технологии, фонд "сколково", дмитрий медведев, импортозамещение