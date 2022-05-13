Отношение греков к европейским санкциям разделилось поровну, показал опрос
Skai: отношение греков к европейским санкциям разделилось поровну, показал опрос
Флаг Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 13 мая - РИА Новости. Греков, считающих европейские санкции против России "мерами в неправильном направлении", немного больше, чем тех, кто считает антироссийские санкции "правильными" - 44% против 43%, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные телеканалом Skai.
На вопрос о европейских санкциях против России 43% ответили, что "меры в правильном направлении". Из них 12% сказали, что "меры в правильном направлении и достаточные", а 31% считают, что "меры в правильном направлении, но необходимы и другие".
Однако 44% респондентов считают принятые санкции "мерами в ошибочном направлении".
Не знают или не ответили 13% опрошенных.
Среди сторонников правящей партии "Новая демократия" одобряют санкции 79%, а 14% не поддерживают. Среди сторонников крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА одобрили санкции 22% респондентов, а среди сторонников компартии Греции (КПГ) – всего 11% респондентов.
На вопрос о ситуации в греческой экономике 55% заявили, что они настроены пессимистично, а 36% - оптимистично.
На вопрос, кто из трех предложенных политических лидеров может лучше справиться с проблемами экономики и экономического развития, 35% респондентов назвали нынешнего премьера Кириакоса Мицотакиса, 23% - лидера оппозиции Алексиса Ципраса и 11% - лидера партии ПАСОК – Движение перемен Никоса Андрулакиса. 23% респондентов сказали, что никто из них троих не справится.
Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы, то 31,5% респондентов проголосовали бы за правящую партию "Новая демократия", 23,5% - за СИРИЗА, 14% - за ПАСОК, 5% - за компартию Греции, 4% - за правую партию "Греческое решение" и 3% за партию МЕРА25. Остальные партии по опросу набирают меньше 3%, необходимые для попадания в парламент.
Опрос был проведен 9-11 мая компанией Pulse RC по заказу телеканала Skai. Исследование проводилось методом опроса по телефону по всей стране. В опросе участвовали 1206 взрослых, имеющих право голоса. Ошибка выборки при доверительном интервале 95% варьируется в пределах +/- 2,8%.