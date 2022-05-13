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Отношение греков к европейским санкциям разделилось поровну, показал опрос - РИА Новости, 13.05.2022
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Отношение греков к европейским санкциям разделилось поровну, показал опрос
Отношение греков к европейским санкциям разделилось поровну, показал опрос - РИА Новости, 13.05.2022
Отношение греков к европейским санкциям разделилось поровну, показал опрос
Греков, считающих европейские санкции против России "мерами в неправильном направлении", немного больше, чем тех, кто считает антироссийские санкции... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:28
2022-05-13T20:28
в мире
кириакос мицотакис
алексис ципрас
россия
греция
сириза
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АФИНЫ, 13 мая - РИА Новости. Греков, считающих европейские санкции против России "мерами в неправильном направлении", немного больше, чем тех, кто считает антироссийские санкции "правильными" - 44% против 43%, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные телеканалом Skai.На вопрос о европейских санкциях против России 43% ответили, что "меры в правильном направлении". Из них 12% сказали, что "меры в правильном направлении и достаточные", а 31% считают, что "меры в правильном направлении, но необходимы и другие".Однако 44% респондентов считают принятые санкции "мерами в ошибочном направлении".Не знают или не ответили 13% опрошенных.Среди сторонников правящей партии "Новая демократия" одобряют санкции 79%, а 14% не поддерживают. Среди сторонников крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА одобрили санкции 22% респондентов, а среди сторонников компартии Греции (КПГ) – всего 11% респондентов.На вопрос о ситуации в греческой экономике 55% заявили, что они настроены пессимистично, а 36% - оптимистично.На вопрос, кто из трех предложенных политических лидеров может лучше справиться с проблемами экономики и экономического развития, 35% респондентов назвали нынешнего премьера Кириакоса Мицотакиса, 23% - лидера оппозиции Алексиса Ципраса и 11% - лидера партии ПАСОК – Движение перемен Никоса Андрулакиса. 23% респондентов сказали, что никто из них троих не справится.Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы, то 31,5% респондентов проголосовали бы за правящую партию "Новая демократия", 23,5% - за СИРИЗА, 14% - за ПАСОК, 5% - за компартию Греции, 4% - за правую партию "Греческое решение" и 3% за партию МЕРА25. Остальные партии по опросу набирают меньше 3%, необходимые для попадания в парламент.Опрос был проведен 9-11 мая компанией Pulse RC по заказу телеканала Skai. Исследование проводилось методом опроса по телефону по всей стране. В опросе участвовали 1206 взрослых, имеющих право голоса. Ошибка выборки при доверительном интервале 95% варьируется в пределах +/- 2,8%.
https://ria.ru/20220512/gretsiya-1788219933.html
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в мире, кириакос мицотакис, алексис ципрас, россия, греция, сириза
20:28 13.05.2022
 
Отношение греков к европейским санкциям разделилось поровну, показал опрос

Skai: отношение греков к европейским санкциям разделилось поровну, показал опрос

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаг Греции
Флаг Греции - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 13 мая - РИА Новости. Греков, считающих европейские санкции против России "мерами в неправильном направлении", немного больше, чем тех, кто считает антироссийские санкции "правильными" - 44% против 43%, свидетельствуют данные опроса общественного мнения, опубликованные телеканалом Skai.
На вопрос о европейских санкциях против России 43% ответили, что "меры в правильном направлении". Из них 12% сказали, что "меры в правильном направлении и достаточные", а 31% считают, что "меры в правильном направлении, но необходимы и другие".
Мужчина проходит возле здания парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 22:05
Парламент Греции проголосовал за новое соглашение с США о военных базах
Однако 44% респондентов считают принятые санкции "мерами в ошибочном направлении".
Не знают или не ответили 13% опрошенных.
Среди сторонников правящей партии "Новая демократия" одобряют санкции 79%, а 14% не поддерживают. Среди сторонников крупнейшей оппозиционной партии СИРИЗА одобрили санкции 22% респондентов, а среди сторонников компартии Греции (КПГ) – всего 11% респондентов.
На вопрос о ситуации в греческой экономике 55% заявили, что они настроены пессимистично, а 36% - оптимистично.
На вопрос, кто из трех предложенных политических лидеров может лучше справиться с проблемами экономики и экономического развития, 35% респондентов назвали нынешнего премьера Кириакоса Мицотакиса, 23% - лидера оппозиции Алексиса Ципраса и 11% - лидера партии ПАСОК – Движение перемен Никоса Андрулакиса. 23% респондентов сказали, что никто из них троих не справится.
Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы, то 31,5% респондентов проголосовали бы за правящую партию "Новая демократия", 23,5% - за СИРИЗА, 14% - за ПАСОК, 5% - за компартию Греции, 4% - за правую партию "Греческое решение" и 3% за партию МЕРА25. Остальные партии по опросу набирают меньше 3%, необходимые для попадания в парламент.
Опрос был проведен 9-11 мая компанией Pulse RC по заказу телеканала Skai. Исследование проводилось методом опроса по телефону по всей стране. В опросе участвовали 1206 взрослых, имеющих право голоса. Ошибка выборки при доверительном интервале 95% варьируется в пределах +/- 2,8%.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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Премьер Греции призвал быть "очень осторожными" в вопросе санкций против РФ
 
В миреКириакос МицотакисАлексис ЦипрасРоссияГрецияСИРИЗА
 
 
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