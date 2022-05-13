Рейтинг@Mail.ru
В Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/graffiti-1788431181.html
В Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов
В Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов - РИА Новости, 13.05.2022
В Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов
На фасаде пятиэтажного дома в центре Грозного появилось объемное граффити с изображением главы Чечни Рамзана Кадырова и восьми чеченских бойцов, участвующих в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:54
2022-05-13T20:01
общество
грозный
россия
рамзан кадыров
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788431779_0:533:1200:1208_1920x0_80_0_0_22117b0e83cd8962e271c5ec61db6d18.jpg
ГРОЗНЫЙ, 13 май – РИА Новости. На фасаде пятиэтажного дома в центре Грозного появилось объемное граффити с изображением главы Чечни Рамзана Кадырова и восьми чеченских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает корреспондент РИА Новости.Автором мурала является российский современный художник Александр Купалян, которому помогают художники из Нижнего Новгорода. По его словам, подобные изображения появятся и в других регионах России.По словам художника, он с самого начала событий на Украине следит за чеченскими военными, участвующими в спецоперации. В их стремлении защитить родину, считает Купалян, "чувствуется дух силы, справедливость".
https://ria.ru/20220502/krasnoyarsk-1786586249.html
грозный
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788431779_0:420:1200:1320_1920x0_80_0_0_b0abb40d832a916f98413d3d61e080b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, грозный, россия, рамзан кадыров, украина
19:54 13.05.2022 (обновлено: 20:01 13.05.2022)
 
В Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов

На фасаде дома в Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов

© РИА НовостиГраффити с изображением Рамзана Кадырова и бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, на фасаде дома в Грозном
Граффити с изображением Рамзана Кадырова и бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, на фасаде дома в Грозном - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости
Граффити с изображением Рамзана Кадырова и бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, на фасаде дома в Грозном
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 13 май – РИА Новости. На фасаде пятиэтажного дома в центре Грозного появилось объемное граффити с изображением главы Чечни Рамзана Кадырова и восьми чеченских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает корреспондент РИА Новости.
Автором мурала является российский современный художник Александр Купалян, которому помогают художники из Нижнего Новгорода. По его словам, подобные изображения появятся и в других регионах России.
Грозном будет два таких мурала с изображением чеченских героев, они будут разными, но с единой концепцией. Нам выпала возможность работать в Грозном, чему мы были очень рады, для нас это волнительно, потому что в основном изображают одного человека, а у нас очень сложные композиции, много деталей, поэтому это выглядит очень красиво, эффектно", - рассказал РИА Новости Купалян.
По словам художника, он с самого начала событий на Украине следит за чеченскими военными, участвующими в спецоперации. В их стремлении защитить родину, считает Купалян, "чувствуется дух силы, справедливость".
Баннер с изображением бабушки с красным флагом на стене здания ГУ МВД России по Красноярскому краю - РИА Новости, 1920, 02.05.2022
2 мая, 21:30
В Красноярске изобразили украинскую бабушку, не отдавшую флаг СССР за еду
 
ОбществоГрозныйРоссияРамзан КадыровУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала