19:54 13.05.2022 (обновлено: 20:01 13.05.2022)
В Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов
На фасаде дома в Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов
© РИА НовостиГраффити с изображением Рамзана Кадырова и бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, на фасаде дома в Грозном
Граффити с изображением Рамзана Кадырова и бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, на фасаде дома в Грозном
ГРОЗНЫЙ, 13 май – РИА Новости. На фасаде пятиэтажного дома в центре Грозного появилось объемное граффити с изображением главы Чечни Рамзана Кадырова и восьми чеченских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает корреспондент РИА Новости.
Автором мурала является российский современный художник Александр Купалян, которому помогают художники из Нижнего Новгорода. По его словам, подобные изображения появятся и в других регионах России.
"В Грозном будет два таких мурала с изображением чеченских героев, они будут разными, но с единой концепцией. Нам выпала возможность работать в Грозном, чему мы были очень рады, для нас это волнительно, потому что в основном изображают одного человека, а у нас очень сложные композиции, много деталей, поэтому это выглядит очень красиво, эффектно", - рассказал РИА Новости Купалян.
По словам художника, он с самого начала событий на Украине следит за чеченскими военными, участвующими в спецоперации. В их стремлении защитить родину, считает Купалян, "чувствуется дух силы, справедливость".