https://ria.ru/20220513/graffiti-1788431181.html

В Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов

В Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов - РИА Новости, 13.05.2022

В Грозном появилось граффити с изображением Кадырова и чеченских бойцов

На фасаде пятиэтажного дома в центре Грозного появилось объемное граффити с изображением главы Чечни Рамзана Кадырова и восьми чеченских бойцов, участвующих в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:54

2022-05-13T19:54

2022-05-13T20:01

общество

грозный

россия

рамзан кадыров

украина

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ГРОЗНЫЙ, 13 май – РИА Новости. На фасаде пятиэтажного дома в центре Грозного появилось объемное граффити с изображением главы Чечни Рамзана Кадырова и восьми чеченских бойцов, участвующих в спецоперации на Украине, сообщает корреспондент РИА Новости.Автором мурала является российский современный художник Александр Купалян, которому помогают художники из Нижнего Новгорода. По его словам, подобные изображения появятся и в других регионах России.По словам художника, он с самого начала событий на Украине следит за чеченскими военными, участвующими в спецоперации. В их стремлении защитить родину, считает Купалян, "чувствуется дух силы, справедливость".

https://ria.ru/20220502/krasnoyarsk-1786586249.html

грозный

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, грозный, россия, рамзан кадыров, украина