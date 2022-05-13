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Украины как государства уже не существует, заявили в парламенте Крыма - РИА Новости, 13.05.2022
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Украины как государства уже не существует, заявили в парламенте Крыма
Украины как государства уже не существует, заявили в парламенте Крыма - РИА Новости, 13.05.2022
Украины как государства уже не существует, заявили в парламенте Крыма
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украины как государства, по его мнению, уже не существует – у нее нет территориальных границ, нет... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:36
2022-05-13T13:44
владимир путин
украина
россия
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украины как государства, по его мнению, уже не существует – у нее нет территориальных границ, нет конституции, которую бы соблюдали."Государственности Украины в полном смысле этого слова уже не существует. Все те, кто сегодня представляются, включая президента и людей, которые ходят в футболках и кепках на совещания, они не соответствуют понятию государственности. Нет территориальных границ, нет конституции, которую бы соблюдали. Я абсолютно убежден, что той государственности уже никогда не будет, будет что-то новое", - сказал Константинов в эфире "Соловьев. LIVE".По его словам, Украина, как государство, формировалась без учета интересов всех проживающих там этнических групп. "Эту страну буквально слепили. Все проблемы отсюда. Банкротство Украины состоит в ее скатывании к откровенному нацизму, откровенной русофобии как проявлению нацизма. Мы не могли с этим мириться, и восстанавливать Украину в таком виде нет никакого смысла", - полагает Константинов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/sibiga-1788195827.html
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владимир путин, украина, россия, донбасс
13:36 13.05.2022 (обновлено: 13:44 13.05.2022)
 
Украины как государства уже не существует, заявили в парламенте Крыма

Глава крымского парламента Константинов: Украины как государства уже не существует

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкУкраинские паспорта
Украинские паспорта - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Украины как государства, по его мнению, уже не существует – у нее нет территориальных границ, нет конституции, которую бы соблюдали.
"Государственности Украины в полном смысле этого слова уже не существует. Все те, кто сегодня представляются, включая президента и людей, которые ходят в футболках и кепках на совещания, они не соответствуют понятию государственности. Нет территориальных границ, нет конституции, которую бы соблюдали. Я абсолютно убежден, что той государственности уже никогда не будет, будет что-то новое", - сказал Константинов в эфире "Соловьев. LIVE".
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12 мая, 18:51В мире
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По его словам, Украина, как государство, формировалась без учета интересов всех проживающих там этнических групп. "Эту страну буквально слепили. Все проблемы отсюда. Банкротство Украины состоит в ее скатывании к откровенному нацизму, откровенной русофобии как проявлению нацизма. Мы не могли с этим мириться, и восстанавливать Украину в таком виде нет никакого смысла", - полагает Константинов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Владимир ПутинУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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