https://ria.ru/20220513/golosovanie-1788232379.html

Завершается прием заявок на участие в предварительном голосовании ЕР

Завершается прием заявок на участие в предварительном голосовании ЕР - РИА Новости, 13.05.2022

Завершается прием заявок на участие в предварительном голосовании ЕР

Партия "Единая Россия" завершает прием заявок на участие в предварительном голосовании партии 13 мая, предварительно конкурс составляет шесть человек на место,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T00:20

2022-05-13T00:20

2022-05-13T00:20

политика

сергей перминов

россия

единая россия

андрей турчак

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Партия "Единая Россия" завершает прием заявок на участие в предварительном голосовании партии 13 мая, предварительно конкурс составляет шесть человек на место, рассказали в партии.Как сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, по данным на 11 мая конкурс на предварительное голосование "Единой России" составляет шесть человек на место.По его словам, на территориях, где будут проходить выборы, проживает 13 миллионов избирателей. Согласно последним данным, в качестве выборщиков зарегистрировалось почти 700 тысяч из них, отметил Перминов."22 мая пройдет процедура разделения ключей шифрования предварительного голосования. Соединен ключ будет 29 мая вечером, после чего начнется подсчет голосов. Наши сервисы позволяют обеспечить легитимность процедуры, чтобы ни у кого не возникало сомнений в объективности результатов", — подчеркнул Перминов."Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 23 по 29 мая перед выборами в единый день голосования.Регистрация выборщиков на предварительное голосование проходит с 18 апреля по 27 мая. В партии напомнили, что в ходе выборов в единый день голосования в 34 регионах России будут определены 21,5 тысячи мандатов.Предварительное голосование "Единой России" на федеральных выборах 2021 года проходило с 24 по 30 мая, в нем приняли участие около 12 миллионов человек.

https://ria.ru/20220512/ukraina-1788212934.html

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политика, сергей перминов, россия, единая россия, андрей турчак, москва