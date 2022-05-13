Завершается прием заявок на участие в предварительном голосовании ЕР
Прием заявок на участие в предварительном голосовании "Единой России" завершится в пятницу
Партия "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Партия "Единая Россия" завершает прием заявок на участие в предварительном голосовании партии 13 мая, предварительно конкурс составляет шесть человек на место, рассказали в партии.
"В связи с большим количеством желающих принять участие в предварительном голосовании "Единой России" продлили срок подачи заявок от кандидатов до 13 мая. Решение приняли на заседании президиума генсовета", — сказал секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Как сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, по данным на 11 мая конкурс на предварительное голосование "Единой России" составляет шесть человек на место.
По его словам, на территориях, где будут проходить выборы, проживает 13 миллионов избирателей. Согласно последним данным, в качестве выборщиков зарегистрировалось почти 700 тысяч из них, отметил Перминов.
"22 мая пройдет процедура разделения ключей шифрования предварительного голосования. Соединен ключ будет 29 мая вечером, после чего начнется подсчет голосов. Наши сервисы позволяют обеспечить легитимность процедуры, чтобы ни у кого не возникало сомнений в объективности результатов", — подчеркнул Перминов.
"Единая Россия" проводит предварительное голосование в электронном формате по всей стране с 23 по 29 мая перед выборами в единый день голосования.
Регистрация выборщиков на предварительное голосование проходит с 18 апреля по 27 мая. В партии напомнили, что в ходе выборов в единый день голосования в 34 регионах России будут определены 21,5 тысячи мандатов.
Предварительное голосование "Единой России" на федеральных выборах 2021 года проходило с 24 по 30 мая, в нем приняли участие около 12 миллионов человек.