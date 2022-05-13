https://ria.ru/20220513/glempingi-1788269797.html
Подмосковье вошло в число лидеров по развитию глэмпингов
Подмосковье вошло в число лидеров по развитию глэмпингов - РИА Новости, 13.05.2022
Подмосковье вошло в число лидеров по развитию глэмпингов
Московская область находится в лидерах по развитию глэмпингов в России, сейчас их 24 из 315 в стране, рассказала РИА Новости президент Ассоциации глэмпингов... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:57
2022-05-13T11:57
2022-05-13T12:47
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ТИШКОВО (Московская обл.), 13 мая — РИА Новости. Московская область находится в лидерах по развитию глэмпингов в России, сейчас их 24 из 315 в стране, рассказала РИА Новости президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира."В Британии 3,5 тысячи таких средств размещения. В России сейчас мы насчитали 315. Московская область находится в топе", — рассказала агентству Кира на встрече представителей таких средств размещения с губернатором Андреем Воробьевым.Как отметила президент ассоциации, глэмпинг — это новый формат, который подходит для среднего предпринимательства, быстро окупается, а также привлекателен для инвесторов. Такие места отдыха хорошо собирают гостей, потому что "меняется парадигма отдыха туристов".Такие форматы отдыха нацелены на положительные эмоции у туристов: завлекают природой, красивыми локациями или ночевкой в палатке, модуле, необычной архитектурой, добавила глава ассоциации."Люди должны чувствовать комфорт и хороший сервис. Наша задача – разобраться, чем мы можем быть полезны – субсидии, гранты, выделение земли. На федеральном уровне рассматриваются меры поддержки для отелей, кемпингов, глэмпингов, мы также не отстаем", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Встреча состоялась на территории глэмпинга «Под Небом» в Пушкинском городском округе. Он расположен на берегу Пестовского водохранилища. Это модульный пятизвездочный отель – 18 сафари-тентов (больших палаток, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха). В планах строительство еще шести домиков.
https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788296920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, россия, московская область (подмосковье), новости - туризм, туристы, отели
11:57 13.05.2022 (обновлено: 12:47 13.05.2022)
Подмосковье вошло в число лидеров по развитию глэмпингов
В России насчитывается уже 315 глэмпингов, больше всего таких отелей – в Подмосковье
ТИШКОВО (Московская обл.), 13 мая — РИА Новости. Московская область находится в лидерах по развитию глэмпингов в России, сейчас их 24 из 315 в стране, рассказала РИА Новости президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира.
"В Британии 3,5 тысячи таких средств размещения. В России сейчас мы насчитали 315. Московская область находится в топе", — рассказала агентству Кира на встрече представителей таких средств размещения с губернатором Андреем Воробьевым.
Как отметила президент ассоциации, глэмпинг — это новый формат, который подходит для среднего предпринимательства, быстро окупается, а также привлекателен для инвесторов. Такие места отдыха хорошо собирают гостей, потому что "меняется парадигма отдыха туристов".
"Но у нас это будет под своим форматом. В России это уникальные локации, которые предприниматели хотят показывать. И я считаю, что не зря нас поддерживает государство, не зря предприниматели вкладываются", — пояснила Кира.
Такие форматы отдыха нацелены на положительные эмоции у туристов: завлекают природой, красивыми локациями или ночевкой в палатке, модуле, необычной архитектурой, добавила глава ассоциации.
"Люди должны чувствовать комфорт и хороший сервис. Наша задача – разобраться, чем мы можем быть полезны – субсидии, гранты, выделение земли. На федеральном уровне рассматриваются меры поддержки для отелей, кемпингов, глэмпингов, мы также не отстаем", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Встреча состоялась на территории глэмпинга «Под Небом» в Пушкинском городском округе. Он расположен на берегу Пестовского водохранилища. Это модульный пятизвездочный отель – 18 сафари-тентов (больших палаток, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха). В планах строительство еще шести домиков.