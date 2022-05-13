https://ria.ru/20220513/glempingi-1788269797.html

Подмосковье вошло в число лидеров по развитию глэмпингов

Подмосковье вошло в число лидеров по развитию глэмпингов - РИА Новости, 13.05.2022

Подмосковье вошло в число лидеров по развитию глэмпингов

Московская область находится в лидерах по развитию глэмпингов в России, сейчас их 24 из 315 в стране, рассказала РИА Новости президент Ассоциации глэмпингов... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T11:57

2022-05-13T11:57

2022-05-13T12:47

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ТИШКОВО (Московская обл.), 13 мая — РИА Новости. Московская область находится в лидерах по развитию глэмпингов в России, сейчас их 24 из 315 в стране, рассказала РИА Новости президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира."В Британии 3,5 тысячи таких средств размещения. В России сейчас мы насчитали 315. Московская область находится в топе", — рассказала агентству Кира на встрече представителей таких средств размещения с губернатором Андреем Воробьевым.Как отметила президент ассоциации, глэмпинг — это новый формат, который подходит для среднего предпринимательства, быстро окупается, а также привлекателен для инвесторов. Такие места отдыха хорошо собирают гостей, потому что "меняется парадигма отдыха туристов".Такие форматы отдыха нацелены на положительные эмоции у туристов: завлекают природой, красивыми локациями или ночевкой в палатке, модуле, необычной архитектурой, добавила глава ассоциации."Люди должны чувствовать комфорт и хороший сервис. Наша задача – разобраться, чем мы можем быть полезны – субсидии, гранты, выделение земли. На федеральном уровне рассматриваются меры поддержки для отелей, кемпингов, глэмпингов, мы также не отстаем", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Встреча состоялась на территории глэмпинга «Под Небом» в Пушкинском городском округе. Он расположен на берегу Пестовского водохранилища. Это модульный пятизвездочный отель – 18 сафари-тентов (больших палаток, в которых есть все необходимое для комфортного отдыха). В планах строительство еще шести домиков.

https://ria.ru/20220513/podmoskove-1788296920.html

https://ria.ru/20220109/glempingi-1765284772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, россия, московская область (подмосковье), новости - туризм, туристы, отели