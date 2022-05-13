https://ria.ru/20220513/germaniya-1788432624.html

Депутат ФРГ решил отказаться от поста после его ухода со встречи с Шольцем

Депутат ФРГ решил отказаться от поста после его ухода со встречи с Шольцем - РИА Новости, 13.05.2022

Депутат ФРГ решил отказаться от поста после его ухода со встречи с Шольцем

Спикер парламентской фракции Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил, что предложит коллегам уйти с этой позиции после того, как его досрочный уход РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T19:54

2022-05-13T19:54

2022-05-13T20:06

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Спикер парламентской фракции Свободной демократической партии Маркус Фабер заявил, что предложит коллегам уйти с этой позиции после того, как его досрочный уход со встречи с канцлером Олафом Шольцем вызвал резонанс в СМИ.Ранее СМИ сообщили, что Фабер в пятницу покинул заседание комитета по обороне с участием Шольца раньше ее окончания. После этого Фабер написал в Twitter (сообщение позже было удалено), что "к сожалению, не на все вопросы были даны ответы, надеюсь, что мы это еще наверстаем". Он отметил, что решение канцлера о "смене эпохи (в оборонной политике) абсолютно верно, но оно требует правильной реализации".Ряд СМИ интерпретировал это как "протест" депутата против канцлера, с ним, как писали СМИ, заседание покинули четыре члена фракции СвДП, из рядов которой и ранее звучала критика в адрес политики Шольца по вооружениям. Депутат позже начал опровергать это и отметил, что депутаты не выходили группой из зала. "Из-за следующего (за заседанием комитета) мероприятия члены моей фракции должны были один за другим покинуть заседание комитета. Мне очень жаль, что из-за этого возникло другое впечатление, которое я таким образом опровергаю", - написал Фабер позже.Политик сделал несколько публикаций в Twitter, в частности, прокомментировал сообщение журналистки, что, якобы, депутаты СвДП выразили протест, написал, что "никто не делал никаких нот протеста". На фоне многочисленных сообщений СМИ Фабер в итоге написал, что "комментирование сегодняшнего заседания комитета по обороне было неуместным и не соответствовало серьезности ситуации", по всей видимости, имея в виду свой удаленный твит. "Я приношу извинения за и это и во вторник предложу своей фракции на ее следующем заседание свою отставку с поста спикера", - написал Фабер.Инцидент прокомментировала глава фракции Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, она отказалась называть это скандалом, отметила, что не знает, почему Фабер ушел раньше окончания заседания, хотя отметила, что он выглядел "раздосадованным" ответом канцлера на его вопрос."Я ничего не поняла, потому что канцлер любезно остался дольше, чем планировалось, потому что было задано много вопросов. Одна моя коллега ушла раньше, потому что у нее было другое мероприятие - это я знала. Спикер фракции встал и ушел. Я думаю, что он был раздосадован, потому что он задал вопрос и ему показалось, что на него не был дан ответ. Я не разделяю это мнение. Поэтому я не буду впадать в крайности. Речь не идет о скандале, важно, что канцлер был с нами и он сказал, что придет еще", - заявила Штрак-Циммерманн телеканалу Welt.По ее словам, канцлер "уловил (в ситуации) не больше, чем я". На вопрос, какие последствия будут после произошедшего, она отметила, что речь сейчас идет об "агрессии России". "Речь не идет о том, что свободно избранный депутат раньше покинул зал - нужно ли было ему или даже очень нужно было, или же у него было такое настроение. Я тоже свободный депутат и могу сделать также", - заявила она.

https://ria.ru/20220508/nato-1787558298.html

https://ria.ru/20220512/gaz-1788137939.html

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welt, германия, в мире, олаф шольц