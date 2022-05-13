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В Финляндии заявили об отсутствии военных угроз со стороны России
В Финляндии заявили об отсутствии военных угроз со стороны России - РИА Новости, 13.05.2022
В Финляндии заявили об отсутствии военных угроз со стороны России
Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил в эфире телеканала CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T07:26
2022-05-13T07:26
2022-05-13T07:26
йенс столтенберг
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России, заявил в эфире телеканала CNN постоянный представитель республики при НАТО Клаус Корхонен.По его словам, Хельсинки не фиксирует какой-либо "нестандартной активности" с российской стороны.Дипломат отметил, что финская граница находится в полной безопасности, добавив, что "мы очень далеки от любого рода ядерной ситуации". Однако, считает он, спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины привела к резким изменениям в сфере безопасности, поэтому Хельсинки настроен на интеграцию в Североатлантический альянс.Швеция и Финляндия заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступлении в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек организации Йенс Столтенберг поддержал эту идею и пообещал обеспечить обеим странам быстрое вступление.В Кремле присоединение Швеции и Финляндии к альянсу назвали экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям блока на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
https://ria.ru/20220513/sosed-1788238298.html
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йенс столтенберг, дмитрий медведев, финляндия, швеция, хельсинки, нато, в мире, россия
В Финляндии заявили об отсутствии военных угроз со стороны России
Постпред при НАТО Корхонен: Финляндия не видит прямых военных угроз со стороны России