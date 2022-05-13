https://ria.ru/20220513/festival-1788288074.html
В Липецкой области пройдет международный кукольный фестиваль
В Липецкой области пройдет международный кукольный фестиваль - РИА Новости, 13.05.2022
В Липецкой области пройдет международный кукольный фестиваль
В Липецкой области в субботу стартует международный фестиваль кукольной театральной импровизации "Кукольный остров", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:07
2022-05-13T12:07
2022-05-13T12:07
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. В Липецкой области в субботу стартует международный фестиваль кукольной театральной импровизации "Кукольный остров", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на пять дней Липецкий областной театр кукол станет экспериментальной площадкой для всех поклонников этого вида искусства и любителей импровизации."Кукольный остров" - первый и пока единственный международный онлайн - фестиваль сольных импровизационных номеров с куклами. Инициатива его проведения принадлежит Костромскому областному театру кукол. Первый фестиваль состоялся в самом начале пандемии в 2020 году, а сейчас мероприятие проводится уже в пятый раз.Главной темой нынешнего фестиваля, в котором примут участие артисты государственных и частных театральных коллективов из Башкирии, Якутии, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Москвы, Донецка, Томска, Волгограда, Саранска и других городов России, станет семья и детство.
https://ria.ru/20220512/blagoustroystvo-1788057571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 13 мая – РИА Новости. В Липецкой области в субботу стартует международный фестиваль кукольной театральной импровизации "Кукольный остров", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на пять дней Липецкий областной театр кукол станет экспериментальной площадкой для всех поклонников этого вида искусства и любителей импровизации.
"Кукольный остров" - первый и пока единственный международный онлайн - фестиваль сольных импровизационных номеров с куклами. Инициатива его проведения принадлежит Костромскому областному театру кукол. Первый фестиваль состоялся в самом начале пандемии в 2020 году, а сейчас мероприятие проводится уже в пятый раз.
Главной темой нынешнего фестиваля, в котором примут участие артисты государственных и частных театральных коллективов из Башкирии, Якутии, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Москвы, Донецка, Томска, Волгограда, Саранска и других городов России, станет семья и детство.
"Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несёт идеи толерантности, взаимопонимания и уважения", - считает Артамонов.