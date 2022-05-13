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Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/evakuatsiya-1788260587.html
Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью
Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью - РИА Новости, 13.05.2022
Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью
Минобороны России опубликовало видео с рассказом женщины, пострадавшей от рук соседа-националиста в ДНР, который избил ее с дочкой и намеревался сжечь их в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:17
2022-05-13T11:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с рассказом женщины, пострадавшей от рук соседа-националиста в ДНР, который избил ее с дочкой и намеревался сжечь их в подвале.На опубликованных кадрах российские военнослужащие эвакуируют вертолетом жителей села Рубцы Красно-Лиманского района ДНР Татьяну Пономареву и ее мать Марьям Абдулову в госпиталь. После оказания первой помощи женщины рассказали о том, что им пришлось пережить."Подвал подпалил наш сосед Сендецкий. Мы не знали, что он бандеровец. Дочка выбежала первой, и он бросил ещё в нас флягу с бензином. Потом, когда мы выбежали, смотрим, из темноты выходит Сендецкий. Он ударил дочку кастетом, вот так - в висок, а меня ударил ногой в тяжёлом ботинке. А за что он вас так, почему? За то, что мы русские", - вспоминает Абдулова.Сейчас здоровью пострадавших женщин ничего не угрожает – они находятся под присмотром российских военных медиков.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html
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353
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Эвакуация российскими военными семьи, на которую напал сосед-националист
Российские летчики эвакуировали в Россию семью, на которую напал сосед-националист. На видео Минобороны женщины рассказывают, что сосед избил их и пытался сжечь в подвале.
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донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:17 13.05.2022 (обновлено: 11:27 13.05.2022)
 
Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью

Российские летчики эвакуировали вертолетом избитую украинским националистом семью

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с рассказом женщины, пострадавшей от рук соседа-националиста в ДНР, который избил ее с дочкой и намеревался сжечь их в подвале.
На опубликованных кадрах российские военнослужащие эвакуируют вертолетом жителей села Рубцы Красно-Лиманского района ДНР Татьяну Пономареву и ее мать Марьям Абдулову в госпиталь. После оказания первой помощи женщины рассказали о том, что им пришлось пережить.
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"Подвал подпалил наш сосед Сендецкий. Мы не знали, что он бандеровец. Дочка выбежала первой, и он бросил ещё в нас флягу с бензином. Потом, когда мы выбежали, смотрим, из темноты выходит Сендецкий. Он ударил дочку кастетом, вот так - в висок, а меня ударил ногой в тяжёлом ботинке. А за что он вас так, почему? За то, что мы русские", - вспоминает Абдулова.
Сейчас здоровью пострадавших женщин ничего не угрожает – они находятся под присмотром российских военных медиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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