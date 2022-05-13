https://ria.ru/20220513/evakuatsiya-1788260587.html
Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью
Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью - РИА Новости, 13.05.2022
Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью
Минобороны России опубликовало видео с рассказом женщины, пострадавшей от рук соседа-националиста в ДНР, который избил ее с дочкой и намеревался сжечь их в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:17
2022-05-13T10:17
2022-05-13T11:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788276647_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_39adba14dc278a122777b90ff9bbec8a.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с рассказом женщины, пострадавшей от рук соседа-националиста в ДНР, который избил ее с дочкой и намеревался сжечь их в подвале.На опубликованных кадрах российские военнослужащие эвакуируют вертолетом жителей села Рубцы Красно-Лиманского района ДНР Татьяну Пономареву и ее мать Марьям Абдулову в госпиталь. После оказания первой помощи женщины рассказали о том, что им пришлось пережить."Подвал подпалил наш сосед Сендецкий. Мы не знали, что он бандеровец. Дочка выбежала первой, и он бросил ещё в нас флягу с бензином. Потом, когда мы выбежали, смотрим, из темноты выходит Сендецкий. Он ударил дочку кастетом, вот так - в висок, а меня ударил ногой в тяжёлом ботинке. А за что он вас так, почему? За то, что мы русские", - вспоминает Абдулова.Сейчас здоровью пострадавших женщин ничего не угрожает – они находятся под присмотром российских военных медиков.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788249326.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788276647_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_11e1fff04226d6aee9f423d16515fb04.jpg
Эвакуация российскими военными семьи, на которую напал сосед-националист
Российские летчики эвакуировали в Россию семью, на которую напал сосед-националист. На видео Минобороны женщины рассказывают, что сосед избил их и пытался сжечь в подвале.
2022-05-13T10:17
true
PT2M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:17 13.05.2022 (обновлено: 11:27 13.05.2022)
Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью
Российские летчики эвакуировали вертолетом избитую украинским националистом семью