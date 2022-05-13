https://ria.ru/20220513/evakuatsiya-1788260587.html

Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью

Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью - РИА Новости, 13.05.2022

Российские летчики эвакуировали избитую украинским националистом семью

Минобороны России опубликовало видео с рассказом женщины, пострадавшей от рук соседа-националиста в ДНР, который избил ее с дочкой и намеревался сжечь их в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:17

2022-05-13T10:17

2022-05-13T11:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

украина

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео с рассказом женщины, пострадавшей от рук соседа-националиста в ДНР, который избил ее с дочкой и намеревался сжечь их в подвале.На опубликованных кадрах российские военнослужащие эвакуируют вертолетом жителей села Рубцы Красно-Лиманского района ДНР Татьяну Пономареву и ее мать Марьям Абдулову в госпиталь. После оказания первой помощи женщины рассказали о том, что им пришлось пережить."Подвал подпалил наш сосед Сендецкий. Мы не знали, что он бандеровец. Дочка выбежала первой, и он бросил ещё в нас флягу с бензином. Потом, когда мы выбежали, смотрим, из темноты выходит Сендецкий. Он ударил дочку кастетом, вот так - в висок, а меня ударил ногой в тяжёлом ботинке. А за что он вас так, почему? За то, что мы русские", - вспоминает Абдулова.Сейчас здоровью пострадавших женщин ничего не угрожает – они находятся под присмотром российских военных медиков.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788253528.html

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788249326.html

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Эвакуация российскими военными семьи, на которую напал сосед-националист Российские летчики эвакуировали в Россию семью, на которую напал сосед-националист. На видео Минобороны женщины рассказывают, что сосед избил их и пытался сжечь в подвале. 2022-05-13T10:17 true PT2M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)