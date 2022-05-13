https://ria.ru/20220513/elektrichestvo-1788402157.html

Дочка "Интер РАО" приостановит поставки электричества в Финляндию

Дочка "Интер РАО" приостановит поставки электричества в Финляндию - РИА Новости, 13.05.2022

Дочка "Интер РАО" приостановит поставки электричества в Финляндию

"Интер РАО" приостановит поставки электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты, сообщили в "дочке" российской компании — RAO Nordic Oy. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:52

2022-05-13T17:52

2022-05-13T19:19

экономика

финляндия

интер рао - управление электрогенерацией

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая — РИА Новости. "Интер РАО" приостановит поставки электроэнергии в Финляндию из-за отсутствия оплаты, сообщили в "дочке" российской компании — RAO Nordic Oy."Мы вынуждены приостановить импорт электроэнергии с 14 мая. Надеемся, что ситуация скоро улучшится и торговля электроэнергией с Россией может возобновиться", — отметили в компании.Поставки прекратятся с 01:00 14 мая. В RAO Nordic Oy уточнили, что проданное на бирже Nord Pool с 6 мая электричество не было оплачено. Из-за этого компания, в свою очередь, не могла оплатить ее импорт из России.При этом в управляющей сетями Финляндии компании Fingrid утверждают, что рынку электроэнергии в стране ничего не угрожает. "Отсутствующий импорт может быть восполнен на рынке электроэнергии путем импорта большего количества электроэнергии из Швеции, а также частично за счет внутреннего производства", — заявил старший вице-президент Fingrid Реймы Пяйвинен."Интер РАО" является единственным российским оператором экспорта и импорта электроэнергии. По итогам 2021 года экспорт электроэнергии в Финляндию составил 8,2 миллиарда кВт.ч, что составляет 37% от общего объема экспорта компании.Ранее финские власти отказались оплачивать российский газ в рублях. СМИ писали, что Москва в ответ на это может прекратить поставки топлива уже с 13 мая. В Кремле эту информацию опровергли.В начале мая Хельсинки также отказались от строительства АЭС "Ханхикиви-1" с "Росатомом". Финская сторона зявила, что в последние годы в проекте якобы наблюдались значительные и растущие задержки в проекте, а события на Украине усугубили риски.

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

https://ria.ru/20220512/finlyandiya-1788209702.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, финляндия, интер рао - управление электрогенерацией