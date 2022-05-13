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Размер бюджетного стимула экономике превысит восемь триллионов рублей - РИА Новости, 13.05.2022
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Размер бюджетного стимула экономике превысит восемь триллионов рублей
Размер бюджетного стимула экономике превысит восемь триллионов рублей - РИА Новости, 13.05.2022
Размер бюджетного стимула экономике превысит восемь триллионов рублей
Размер бюджетного стимула в российской экономике в 2022 году превысит 8 триллионов рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:29
2022-05-13T12:14
экономика
михаил мишустин
россия
правительство рф
бюджет
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Размер бюджетного стимула в российской экономике в 2022 году превысит 8 триллионов рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Правительство внимательно следит за положением дел во всех без исключения отраслях. Оперативно готовятся дополнительные меры для помощи бизнесу. Все они включаются в план первоочередных действий. В целом финансовое обеспечение его мероприятий, если суммировать не только прямую поддержку, но и отсрочки по налогам, превышает 5 триллионов рублей. Реализуются и другие еры. Размер бюджетного стимула в этом году превысит 8 триллионов рублей", - сказал Мишустин, выступая на совещании о ходе исполнения федерального бюджетаОн подчеркнул, что для таких расходов нужна крепкая финансовая основа – для этого правительство соблюдает финансовую дисциплину, как это было в период распространения коронавируса.Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в конце апреля на заседании президиума Совета законодателей, заявил, что сейчас правительство принимает беспрецедентные меры поддержки экономики - по его предварительным оценкам из бюджета дополнительно будет выделено в текущем году на эти цели больше 4 триллионов рублей.Премьер также отметил, что господдержка оказывается оперативно."Было повышено авансирование закупок и финансирование проектов развития. Наращивается помощь регионам", – добавил Мишустин.Он отметил, что "определенные результаты реализации такого подхода на текущем этапе мы видим - это и поддержка спроса по ряду направлений, благодаря удержанию льготных ставок и снижению стоимости займа в целом, и постепенное замедление в целом инфляции, которое в дальнейшем будет укреплять эту тенденцию"."Продолжение такой политики позволит создать необходимую основу для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации. Даже в условиях беспрецедентного внешнего давления", – заключил Мишустин.
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экономика, михаил мишустин, россия, правительство рф, бюджет
11:29 13.05.2022 (обновлено: 12:14 13.05.2022)
 
Размер бюджетного стимула экономике превысит восемь триллионов рублей

Премьер Мишустин: размер бюджетного стимула экономике превысит восемь триллионов рублей

© Владимир ТрефиловМонета 1 рубль и денежные купюры
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© Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Размер бюджетного стимула в российской экономике в 2022 году превысит 8 триллионов рублей, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительство внимательно следит за положением дел во всех без исключения отраслях. Оперативно готовятся дополнительные меры для помощи бизнесу. Все они включаются в план первоочередных действий. В целом финансовое обеспечение его мероприятий, если суммировать не только прямую поддержку, но и отсрочки по налогам, превышает 5 триллионов рублей. Реализуются и другие еры. Размер бюджетного стимула в этом году превысит 8 триллионов рублей", - сказал Мишустин, выступая на совещании о ходе исполнения федерального бюджета
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Расходы федерального бюджета с начала года выросли почти на четверть
Он подчеркнул, что для таких расходов нужна крепкая финансовая основа – для этого правительство соблюдает финансовую дисциплину, как это было в период распространения коронавируса.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в конце апреля на заседании президиума Совета законодателей, заявил, что сейчас правительство принимает беспрецедентные меры поддержки экономики - по его предварительным оценкам из бюджета дополнительно будет выделено в текущем году на эти цели больше 4 триллионов рублей.
"Важно точно и качественно таргетировать наши программы и расходы, соблюдать баланс между мерами помощи и сохранением финансовой и ценовой стабильности", - сказал он, выступая на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на 2022 год.
Премьер также отметил, что господдержка оказывается оперативно.
"Было повышено авансирование закупок и финансирование проектов развития. Наращивается помощь регионам", – добавил Мишустин.
Он отметил, что "определенные результаты реализации такого подхода на текущем этапе мы видим - это и поддержка спроса по ряду направлений, благодаря удержанию льготных ставок и снижению стоимости займа в целом, и постепенное замедление в целом инфляции, которое в дальнейшем будет укреплять эту тенденцию".
"Продолжение такой политики позволит создать необходимую основу для возобновления устойчивого развития нашей экономики после завершения периода адаптации. Даже в условиях беспрецедентного внешнего давления", – заключил Мишустин.
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