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Двойник Ким Чен Ына посетил предвыборное мероприятие премьера Австралии - РИА Новости, 13.05.2022
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Двойник Ким Чен Ына посетил предвыборное мероприятие премьера Австралии
Двойник Ким Чен Ына посетил предвыборное мероприятие премьера Австралии - РИА Новости, 13.05.2022
Двойник Ким Чен Ына посетил предвыборное мероприятие премьера Австралии
Пародист с внешностью, напоминающей лидера КНДР Ким Чен Ына, посетил без приглашения предвыборное мероприятие премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:24
2022-05-13T10:29
в мире
ким чен ын
кндр (северная корея)
австралия
мельбурн
скотт моррисон
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пародист с внешностью, напоминающей лидера КНДР Ким Чен Ына, посетил без приглашения предвыборное мероприятие премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Мельбурне, передает телеканал Sky News Australia.По его данным, пародист, привлекая внимание журналистов, заявил, что коммунисты в итоге будут править в Австралии, если голосовать за либералов. Представители СМИ попытались узнать настоящее имя похожего на Ким Чен Ына человека, но тот продолжал утверждать, что он не кто иной, как "высший руководитель"."Извините, не надо диктовать высшему руководителю, что ему делать", - сказал он. Вместе с тем, пародист также допустил, что его можно называть "Ховард Экс" (Howard X). Как отмечает телеканал, под этим псевдонимом выступает музыкальный продюсер, политический сатирик и медиа-персона.Он появился внезапно, когда премьер Моррисон посещал электронное предприятие Extel Technologies в мельбурнском пригороде Маунт-Уэверли избирательного округа, представленного депутатом парламента от либералов Глэдис Лю.
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в мире, ким чен ын, кндр (северная корея), австралия, мельбурн, скотт моррисон
10:24 13.05.2022 (обновлено: 10:29 13.05.2022)
 
Двойник Ким Чен Ына посетил предвыборное мероприятие премьера Австралии

Пародист с внешностью Ким Чен Ына посетил на предвыборное мероприятие премьера Австралии

© AP Photo / Wong Maye-EПародист с внешностью Ким Чен Ына
Пародист с внешностью Ким Чен Ына - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Wong Maye-E
Пародист с внешностью Ким Чен Ына
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Пародист с внешностью, напоминающей лидера КНДР Ким Чен Ына, посетил без приглашения предвыборное мероприятие премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в Мельбурне, передает телеканал Sky News Australia.
По его данным, пародист, привлекая внимание журналистов, заявил, что коммунисты в итоге будут править в Австралии, если голосовать за либералов. Представители СМИ попытались узнать настоящее имя похожего на Ким Чен Ына человека, но тот продолжал утверждать, что он не кто иной, как "высший руководитель".
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на восьмом заседании Политбюро центрального комитета Трудовой партии КНДР (ТПК) в Пхеньяне. 12 мая 2022 - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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"Извините, не надо диктовать высшему руководителю, что ему делать", - сказал он. Вместе с тем, пародист также допустил, что его можно называть "Ховард Экс" (Howard X). Как отмечает телеканал, под этим псевдонимом выступает музыкальный продюсер, политический сатирик и медиа-персона.
Он появился внезапно, когда премьер Моррисон посещал электронное предприятие Extel Technologies в мельбурнском пригороде Маунт-Уэверли избирательного округа, представленного депутатом парламента от либералов Глэдис Лю.
 
В миреКим Чен ЫнКНДР (Северная Корея)АвстралияМельбурнСкотт Моррисон
 
 
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