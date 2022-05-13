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В пригороде Дубая построят новые туристические зоны - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220513/dubay-1788077163.html
В пригороде Дубая построят новые туристические зоны
В пригороде Дубая построят новые туристические зоны - РИА Новости, 13.05.2022
В пригороде Дубая построят новые туристические зоны
Власти планируют превратить некоторые сельские пригороды Дубая в культурные, туристические и экологические зоны, сообщает Khaleej Times. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T00:38
2022-05-13T00:38
туризм
туризм
дубай
оаэ
новости - туризм
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Власти планируют превратить некоторые сельские пригороды Дубая в культурные, туристические и экологические зоны, сообщает Khaleej Times.Сейчас готовятся планы по развитию таких районов, как Аль-Фака, Аль-Лусайли, Аль-Хабаб, Аль-Мармум, Аль-Авир и Маргам, рассказал эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум."Цель — создать новые экономические возможности для жителей этих районов", — написал он в соцсетях.
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туризм, дубай, оаэ, новости - туризм
00:38 13.05.2022
 
В пригороде Дубая построят новые туристические зоны

В сельских районах вокруг Дубая планируют построить туристические, культурные и экозоны

© Depositphotos / cherkasВерблюды в Дубае, ОАЭ
Верблюды в Дубае, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Depositphotos / cherkas
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Власти планируют превратить некоторые сельские пригороды Дубая в культурные, туристические и экологические зоны, сообщает Khaleej Times.
Сейчас готовятся планы по развитию таких районов, как Аль-Фака, Аль-Лусайли, Аль-Хабаб, Аль-Мармум, Аль-Авир и Маргам, рассказал эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.
"Цель — создать новые экономические возможности для жителей этих районов", — написал он в соцсетях.
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21 декабря 2021, 08:00Туризм
Весь мир — в Дубае: почему стоит сейчас посетить этот эмират
 
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