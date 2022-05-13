https://ria.ru/20220513/dubay-1788077163.html

В пригороде Дубая построят новые туристические зоны

В пригороде Дубая построят новые туристические зоны - РИА Новости, 13.05.2022

В пригороде Дубая построят новые туристические зоны

Власти планируют превратить некоторые сельские пригороды Дубая в культурные, туристические и экологические зоны, сообщает Khaleej Times. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T00:38

2022-05-13T00:38

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туризм

дубай

оаэ

новости - туризм

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Власти планируют превратить некоторые сельские пригороды Дубая в культурные, туристические и экологические зоны, сообщает Khaleej Times.Сейчас готовятся планы по развитию таких районов, как Аль-Фака, Аль-Лусайли, Аль-Хабаб, Аль-Мармум, Аль-Авир и Маргам, рассказал эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум."Цель — создать новые экономические возможности для жителей этих районов", — написал он в соцсетях.

https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, дубай, оаэ, новости - туризм