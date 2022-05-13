https://ria.ru/20220513/dubay-1788077163.html
В пригороде Дубая построят новые туристические зоны
В пригороде Дубая построят новые туристические зоны - РИА Новости, 13.05.2022
В пригороде Дубая построят новые туристические зоны
Власти планируют превратить некоторые сельские пригороды Дубая в культурные, туристические и экологические зоны, сообщает Khaleej Times. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T00:38
2022-05-13T00:38
2022-05-13T00:38
туризм
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дубай
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новости - туризм
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Власти планируют превратить некоторые сельские пригороды Дубая в культурные, туристические и экологические зоны, сообщает Khaleej Times.Сейчас готовятся планы по развитию таких районов, как Аль-Фака, Аль-Лусайли, Аль-Хабаб, Аль-Мармум, Аль-Авир и Маргам, рассказал эмир Дубая шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум."Цель — создать новые экономические возможности для жителей этих районов", — написал он в соцсетях.
https://ria.ru/20211221/expo2020-1764591359.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, дубай, оаэ, новости - туризм
В пригороде Дубая построят новые туристические зоны
В сельских районах вокруг Дубая планируют построить туристические, культурные и экозоны