Росмолодежь открыла набор волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе
Росмолодежь объявила прием заявок волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росмолодежь объявила прием заявок волонтеров для участия в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, согласно которому организация работы возложена на Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Росмолодежь предложила критерии отбора и подготовки волонтеров для работы в ДНР и ЛНР, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документам, отбор и подготовка добровольцев для деятельности в ДНР и ЛНР включает три этапа: заявочный, отборочный и подготовительный. В гуманитарной миссии могут участвовать добровольцы от 18 лет с гражданством РФ и волонтерским опытом более двух лет.
"Росмолодёжь и Ассоциация волонтёрских центров открыли набор волонтёров, которые примут участие в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках. Набор проводится на платформе добро.рф", - говорится в сообщении.
"Сегодня для нас важно выстраивать тесные связи с жителями Донбасса, транслировать наш опыт и позитивные практики по работе с молодёжью. Волонтёры — те неравнодушные люди, которые способны поделиться добротой, вдохновением и зарядить мотивацией любого человека. С помощью гуманитарных миссий добровольцы из России и жители Донбасса смогут консолидировать усилия и оказать помощь на территориях: разбор завалов, восстановление инфраструктуры, помощь школьникам в освоении учебной программы, организации досуга малышей, оказание психологической поддержки и многое другое. Это всё необходимо для формирования гражданского общества, восстановления территорий и мирной жизни в Донбассе", - сказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.