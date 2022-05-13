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Росмолодежь открыла набор волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе - РИА Новости, 13.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/donbass-1788355739.html
Росмолодежь открыла набор волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе
Росмолодежь открыла набор волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе - РИА Новости, 13.05.2022
Росмолодежь открыла набор волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе
Росмолодежь объявила прием заявок волонтеров для участия в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:50
2022-05-13T15:50
специальная военная операция на украине
владимир путин
ксения разуваева
луганская народная республика
россия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
днр
волонтеры
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росмолодежь объявила прием заявок волонтеров для участия в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках, рассказали в пресс-службе ведомства.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, согласно которому организация работы возложена на Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).Росмолодежь предложила критерии отбора и подготовки волонтеров для работы в ДНР и ЛНР, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документам, отбор и подготовка добровольцев для деятельности в ДНР и ЛНР включает три этапа: заявочный, отборочный и подготовительный. В гуманитарной миссии могут участвовать добровольцы от 18 лет с гражданством РФ и волонтерским опытом более двух лет."Росмолодёжь и Ассоциация волонтёрских центров открыли набор волонтёров, которые примут участие в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках. Набор проводится на платформе добро.рф", - говорится в сообщении."Сегодня для нас важно выстраивать тесные связи с жителями Донбасса, транслировать наш опыт и позитивные практики по работе с молодёжью. Волонтёры — те неравнодушные люди, которые способны поделиться добротой, вдохновением и зарядить мотивацией любого человека. С помощью гуманитарных миссий добровольцы из России и жители Донбасса смогут консолидировать усилия и оказать помощь на территориях: разбор завалов, восстановление инфраструктуры, помощь школьникам в освоении учебной программы, организации досуга малышей, оказание психологической поддержки и многое другое. Это всё необходимо для формирования гражданского общества, восстановления территорий и мирной жизни в Донбассе", - сказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.
https://ria.ru/20220505/volontery-1787066397.html
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владимир путин, ксения разуваева, луганская народная республика, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), днр, волонтеры, донбасс
15:50 13.05.2022
 
Росмолодежь открыла набор волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе

Росмолодежь объявила прием заявок волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБеженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка
Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Беженцы из Мариуполя в пункте раздачи еды, которые организовали волонтеры из Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росмолодежь объявила прием заявок волонтеров для участия в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках, рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, согласно которому организация работы возложена на Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).
Росмолодежь предложила критерии отбора и подготовки волонтеров для работы в ДНР и ЛНР, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документам, отбор и подготовка добровольцев для деятельности в ДНР и ЛНР включает три этапа: заявочный, отборочный и подготовительный. В гуманитарной миссии могут участвовать добровольцы от 18 лет с гражданством РФ и волонтерским опытом более двух лет.
"Росмолодёжь и Ассоциация волонтёрских центров открыли набор волонтёров, которые примут участие в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках. Набор проводится на платформе добро.рф", - говорится в сообщении.
"Сегодня для нас важно выстраивать тесные связи с жителями Донбасса, транслировать наш опыт и позитивные практики по работе с молодёжью. Волонтёры — те неравнодушные люди, которые способны поделиться добротой, вдохновением и зарядить мотивацией любого человека. С помощью гуманитарных миссий добровольцы из России и жители Донбасса смогут консолидировать усилия и оказать помощь на территориях: разбор завалов, восстановление инфраструктуры, помощь школьникам в освоении учебной программы, организации досуга малышей, оказание психологической поддержки и многое другое. Это всё необходимо для формирования гражданского общества, восстановления территорий и мирной жизни в Донбассе", - сказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.
Волонтеры возле грузовых автомобилей с гуманитарной помощью для эвакуированных жителей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКсения РазуваеваЛуганская Народная РеспубликаРоссияФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)ДНРВолонтерыДонбасс
 
 
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