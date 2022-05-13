https://ria.ru/20220513/donbass-1788355739.html

Росмолодежь открыла набор волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе

Росмолодежь открыла набор волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе - РИА Новости, 13.05.2022

Росмолодежь открыла набор волонтеров на гуманитарную миссию на Донбассе

Росмолодежь объявила прием заявок волонтеров для участия в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:50

2022-05-13T15:50

2022-05-13T15:50

специальная военная операция на украине

владимир путин

ксения разуваева

луганская народная республика

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

днр

волонтеры

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Росмолодежь объявила прием заявок волонтеров для участия в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках, рассказали в пресс-службе ведомства.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о поддержке волонтерской деятельности на территориях Донецкой и Луганской народных республик, согласно которому организация работы возложена на Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).Росмолодежь предложила критерии отбора и подготовки волонтеров для работы в ДНР и ЛНР, говорится в документах на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документам, отбор и подготовка добровольцев для деятельности в ДНР и ЛНР включает три этапа: заявочный, отборочный и подготовительный. В гуманитарной миссии могут участвовать добровольцы от 18 лет с гражданством РФ и волонтерским опытом более двух лет."Росмолодёжь и Ассоциация волонтёрских центров открыли набор волонтёров, которые примут участие в гуманитарных миссиях в Донецкой и Луганской народных республиках. Набор проводится на платформе добро.рф", - говорится в сообщении."Сегодня для нас важно выстраивать тесные связи с жителями Донбасса, транслировать наш опыт и позитивные практики по работе с молодёжью. Волонтёры — те неравнодушные люди, которые способны поделиться добротой, вдохновением и зарядить мотивацией любого человека. С помощью гуманитарных миссий добровольцы из России и жители Донбасса смогут консолидировать усилия и оказать помощь на территориях: разбор завалов, восстановление инфраструктуры, помощь школьникам в освоении учебной программы, организации досуга малышей, оказание психологической поддержки и многое другое. Это всё необходимо для формирования гражданского общества, восстановления территорий и мирной жизни в Донбассе", - сказала руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева.

https://ria.ru/20220505/volontery-1787066397.html

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владимир путин, ксения разуваева, луганская народная республика, россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), днр, волонтеры, донбасс