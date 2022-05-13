https://ria.ru/20220513/byudzhet-1788403255.html
Бурматов предложил направить средства на приюты для животных
Бурматов предложил направить средства на приюты для животных - РИА Новости, 13.05.2022
Бурматов предложил направить средства на приюты для животных
Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил направить нераспределенные средства... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:57
2022-05-13T17:57
2022-05-13T18:04
общество
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил направить нераспределенные средства бюджета, в том числе выделенные в рамках нацпроекта "Экология", в регионы на строительство приютов для животных."Нераспределенные средства, они же каждый год остаются, миллиарды рублей, в том числе в рамках нацпроекта "Экология". Давайте направим (нераспределенные средства нацпроекта "Экология") в регионы", - сказал Бурматов на пресс-конференции в пятницу.Парламентарий подчеркнул, что данная инициатива не требует больших средств, "цена вопроса очень скромная по масштабам федеральных программ и нацпроектов". "Один год направить нераспределенные средства нацпроекта, и мы закроем вопрос… Мое предложение за два года полностью закроет этот вопрос. Про нехватку приютов мы больше не вспомним", - уточнил он.Также Бурматов отметил, что софинансирование может составить 50%. "С губернаторами разговаривали, они говорят, что их полностью устраивает", - добавил он.Депутат полагает, что эта мера "вызовет энтузиазм у губернаторов", они будут видеть, что вопрос строительства новых приютов для бездомных животных является приоритетным для государства.
https://ria.ru/20220224/natsproekt-1774863098.html
https://ria.ru/20220427/baykal-1785687015.html
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общество
17:57 13.05.2022 (обновлено: 18:04 13.05.2022)
Бурматов предложил направить средства на приюты для животных
Бурматов предложил направить нераспределенные средства бюджета на приюты для животных
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил направить нераспределенные средства бюджета, в том числе выделенные в рамках нацпроекта "Экология", в регионы на строительство приютов для животных.
"Нераспределенные средства, они же каждый год остаются, миллиарды рублей, в том числе в рамках нацпроекта "Экология". Давайте направим (нераспределенные средства нацпроекта "Экология") в регионы", - сказал Бурматов на пресс-конференции в пятницу.
Парламентарий подчеркнул, что данная инициатива не требует больших средств, "цена вопроса очень скромная по масштабам федеральных программ и нацпроектов". "Один год направить нераспределенные средства нацпроекта, и мы закроем вопрос… Мое предложение за два года полностью закроет этот вопрос. Про нехватку приютов мы больше не вспомним", - уточнил он.
Также Бурматов отметил, что софинансирование может составить 50%. "С губернаторами разговаривали, они говорят, что их полностью устраивает", - добавил он.
Депутат полагает, что эта мера "вызовет энтузиазм у губернаторов", они будут видеть, что вопрос строительства новых приютов для бездомных животных является приоритетным для государства.