https://ria.ru/20220513/bridgerton-1788274059.html

В "Бриджертонах" заменили актрису, играющую одну из сестер семьи

В "Бриджертонах" заменили актрису, играющую одну из сестер семьи - РИА Новости, 13.05.2022

В "Бриджертонах" заменили актрису, играющую одну из сестер семьи

В "Бриджертонах" заменили актрису. Роль Франчески, одной из сестер в большой и дружной семье аристократов, вместо Руби Стоукс в третьем сезоне исполнит Ханна... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:36

2022-05-13T12:36

2022-05-13T12:36

культура

новости культуры

кино и сериалы

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788277320_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ec257f36fcb22bc422d99550ed6de65a.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В "Бриджертонах" заменили актрису. Роль Франчески, одной из сестер в большой и дружной семье аристократов, вместо Руби Стоукс в третьем сезоне исполнит Ханна Додд, сообщает Deadline.Франческа появилась в паре эпизодов первого сезона. Во втором она уже была представлена в трех, а затем исчезла без объяснения причин. Как пишет Deadline, произошло это из-за занятости Стоукс в другом проекте — "Lockwood & Co." ("Агентство "Локвуд и компания"). "Я люблю Франческу, но мы потеряли ее в середине второго сезона", — говорил еще в конце марта шоураннер Крис ван Дьюсен. Ожидается, что вторая младшая дочь в семье Бриджертонов станет одним из ключевых персонажей в возможном шестом сезоне. Он будет основан на романе Джулии Куинн "Тайна повесы" ("When he was wicked"). Действие сериала разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Секреты аристократов в своей листовке раскрывает загадочная Леди Уислдаун. За ее публикациями следит даже королева. Первый сезон вышел в декабре 2020 года. В центре сюжета была история любви Дафны Бриджертон и герцога Гастингса. Девушка мечтала об удачной партии, молодой человек был самым завидным женихом, но заключать брак не спешил. Герцог никак не мог справиться с психологической травмой, полученной в детстве. А Дафна была слишком восторженной и наивной — она практически ничего не знала об отношениях между мужчиной и женщиной. Второй сезон выпустили в марте 2022 года. Главным героем стал — Энтони Бриджертон. Он самый старший из братьев в семье. Юноша решил жениться, но при выборе супруги руководствовался исключительно разумом, а не сердцем. Ему казалось, что идеальная кандидатка — это Эдвина Шарма. Но ее старшая сестра Катани была против их союза. Своенравная девушка мешала Энтони ухаживать за своей родственницей и не выходила из головы упрямого аристократа. Производство третьего сезона начнется этим летом.

https://ria.ru/20220406/bridgerton-1782036954.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости