https://ria.ru/20220513/bridgerton-1788274059.html
В "Бриджертонах" заменили актрису, играющую одну из сестер семьи
В "Бриджертонах" заменили актрису, играющую одну из сестер семьи - РИА Новости, 13.05.2022
В "Бриджертонах" заменили актрису, играющую одну из сестер семьи
В "Бриджертонах" заменили актрису. Роль Франчески, одной из сестер в большой и дружной семье аристократов, вместо Руби Стоукс в третьем сезоне исполнит Ханна... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:36
2022-05-13T12:36
2022-05-13T12:36
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В "Бриджертонах" заменили актрису. Роль Франчески, одной из сестер в большой и дружной семье аристократов, вместо Руби Стоукс в третьем сезоне исполнит Ханна Додд, сообщает Deadline.Франческа появилась в паре эпизодов первого сезона. Во втором она уже была представлена в трех, а затем исчезла без объяснения причин. Как пишет Deadline, произошло это из-за занятости Стоукс в другом проекте — "Lockwood & Co." ("Агентство "Локвуд и компания"). "Я люблю Франческу, но мы потеряли ее в середине второго сезона", — говорил еще в конце марта шоураннер Крис ван Дьюсен. Ожидается, что вторая младшая дочь в семье Бриджертонов станет одним из ключевых персонажей в возможном шестом сезоне. Он будет основан на романе Джулии Куинн "Тайна повесы" ("When he was wicked"). Действие сериала разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Секреты аристократов в своей листовке раскрывает загадочная Леди Уислдаун. За ее публикациями следит даже королева. Первый сезон вышел в декабре 2020 года. В центре сюжета была история любви Дафны Бриджертон и герцога Гастингса. Девушка мечтала об удачной партии, молодой человек был самым завидным женихом, но заключать брак не спешил. Герцог никак не мог справиться с психологической травмой, полученной в детстве. А Дафна была слишком восторженной и наивной — она практически ничего не знала об отношениях между мужчиной и женщиной. Второй сезон выпустили в марте 2022 года. Главным героем стал — Энтони Бриджертон. Он самый старший из братьев в семье. Юноша решил жениться, но при выборе супруги руководствовался исключительно разумом, а не сердцем. Ему казалось, что идеальная кандидатка — это Эдвина Шарма. Но ее старшая сестра Катани была против их союза. Своенравная девушка мешала Энтони ухаживать за своей родственницей и не выходила из головы упрямого аристократа. Производство третьего сезона начнется этим летом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости
В "Бриджертонах" заменили актрису, играющую одну из сестер семьи
В "Бриджертонах" заменили актрису, играющую Франческу
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.
В "Бриджертонах" заменили актрису. Роль Франчески, одной из сестер в большой и дружной семье аристократов, вместо Руби Стоукс в третьем сезоне исполнит Ханна Додд, сообщает
Deadline.
Франческа появилась в паре эпизодов первого сезона. Во втором она уже была представлена в трех, а затем исчезла без объяснения причин. Как пишет Deadline, произошло это из-за занятости Стоукс в другом проекте — "Lockwood & Co." ("Агентство "Локвуд и компания").
"Я люблю Франческу, но мы потеряли ее в середине второго сезона", — говорил еще в конце марта шоураннер Крис ван Дьюсен.
Ожидается, что вторая младшая дочь в семье Бриджертонов станет одним из ключевых персонажей в возможном шестом сезоне. Он будет основан на романе Джулии Куинн "Тайна повесы" ("When he was wicked").
Действие сериала разворачивается в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Секреты аристократов в своей листовке раскрывает загадочная Леди Уислдаун. За ее публикациями следит даже королева.
Первый сезон вышел в декабре 2020 года. В центре сюжета была история любви Дафны Бриджертон и герцога Гастингса. Девушка мечтала об удачной партии, молодой человек был самым завидным женихом, но заключать брак не спешил. Герцог никак не мог справиться с психологической травмой, полученной в детстве. А Дафна была слишком восторженной и наивной — она практически ничего не знала об отношениях между мужчиной и женщиной.
Второй сезон выпустили в марте 2022 года. Главным героем стал — Энтони Бриджертон. Он самый старший из братьев в семье. Юноша решил жениться, но при выборе супруги руководствовался исключительно разумом, а не сердцем. Ему казалось, что идеальная кандидатка — это Эдвина Шарма. Но ее старшая сестра Катани была против их союза. Своенравная девушка мешала Энтони ухаживать за своей родственницей и не выходила из головы упрямого аристократа.
Производство третьего сезона начнется этим летом.