https://ria.ru/20220513/blagoustroystvo-1788293110.html
Стартовали работы по благоустройству в Басманном районе Москвы
Стартовали работы по благоустройству в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 13.05.2022
Стартовали работы по благоустройству в Басманном районе Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в Басманном районе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:22
2022-05-13T12:22
2022-05-13T12:22
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
московский дом национальностей
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в Басманном районе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы сейчас ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманных улицах, в ближайшее время начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике, ранее там провели необходимые мероприятия по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей", - рассказал он.Заммэра уточнил, что главная задача проекта – сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу.Бирюков отметил, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, организованы удобные и безопасные проходы, установлены временные дорожные знаки и размещены информационные баннеры.Также он уточнил, что в настоящее время рабочие приступили к демонтажу старого бордюрного камня и тротуарных покрытий. Ведется подготовка котлованов для прокладки кабеля методом горизонтально-наклонного бурения. Эта технология позволяет выполнить работы закрытым способом, без разрытий."Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта планируется расширить тротуары и обустроить несколько комфортных территорий с лавочками и дополнительным озеленением. Изменит облик площадь перед Московским домом национальностей на Новой Басманной улице, там появится функциональное общественное пространство", - рассказал Бирюков.По его словам, в рамках обновления улиц обустроят парковочные зоны, установят около 30 современных остановочных павильонов, скамейки и урны. На улицах и в переулках появятся около 800 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, а на пешеходных переходах - более 100 опор контрастного освещения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, московский дом национальностей , петр бирюков, москва
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в Басманном районе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы сейчас ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманных улицах, в ближайшее время начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике, ранее там провели необходимые мероприятия по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей", - рассказал он.
Заммэра уточнил, что главная задача проекта – сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу.
Бирюков отметил, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, организованы удобные и безопасные проходы, установлены временные дорожные знаки и размещены информационные баннеры.
Также он уточнил, что в настоящее время рабочие приступили к демонтажу старого бордюрного камня и тротуарных покрытий. Ведется подготовка котлованов для прокладки кабеля методом горизонтально-наклонного бурения. Эта технология позволяет выполнить работы закрытым способом, без разрытий.
"Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта планируется расширить тротуары и обустроить несколько комфортных территорий с лавочками и дополнительным озеленением. Изменит облик площадь перед Московским домом национальностей
на Новой Басманной улице, там появится функциональное общественное пространство", - рассказал Бирюков.
По его словам, в рамках обновления улиц обустроят парковочные зоны, установят около 30 современных остановочных павильонов, скамейки и урны. На улицах и в переулках появятся около 800 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, а на пешеходных переходах - более 100 опор контрастного освещения.
"Финальный этап каждого проекта по благоустройству – дополнительное озеленение. В Басманном районе планируется высадить порядка 150 взрослых деревьев и 1200 кустарников", - заключил Бирюков.