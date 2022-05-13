https://ria.ru/20220513/blagoustroystvo-1788293110.html

Стартовали работы по благоустройству в Басманном районе Москвы

Стартовали работы по благоустройству в Басманном районе Москвы - РИА Новости, 13.05.2022

Стартовали работы по благоустройству в Басманном районе Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в Басманном районе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:22

2022-05-13T12:22

2022-05-13T12:22

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

московский дом национальностей

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в Басманном районе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы сейчас ведутся на Спартаковской, Старой и Новой Басманных улицах, в ближайшее время начнутся на улицах Бакунинской, Александра Лукьянова, в Красноворотском и Елоховском проездах, Плетешковском переулке и Басманном тупике, ранее там провели необходимые мероприятия по ремонту и замене водопроводных, тепловых и канализационных сетей", - рассказал он.Заммэра уточнил, что главная задача проекта – сделать общественные пространства удобными для местных жителей и тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу.Бирюков отметил, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, организованы удобные и безопасные проходы, установлены временные дорожные знаки и размещены информационные баннеры.Также он уточнил, что в настоящее время рабочие приступили к демонтажу старого бордюрного камня и тротуарных покрытий. Ведется подготовка котлованов для прокладки кабеля методом горизонтально-наклонного бурения. Эта технология позволяет выполнить работы закрытым способом, без разрытий."Основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, но за счет оптимизации ширины полос для движения транспорта планируется расширить тротуары и обустроить несколько комфортных территорий с лавочками и дополнительным озеленением. Изменит облик площадь перед Московским домом национальностей на Новой Басманной улице, там появится функциональное общественное пространство", - рассказал Бирюков.По его словам, в рамках обновления улиц обустроят парковочные зоны, установят около 30 современных остановочных павильонов, скамейки и урны. На улицах и в переулках появятся около 800 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, а на пешеходных переходах - более 100 опор контрастного освещения.

https://realty.ria.ru/20220513/sportploschadki-1788254445.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, московский дом национальностей , петр бирюков, москва