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Бизнес Мордовии активно пользуется мерами поддержки - РИА Новости, 13.05.2022
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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20220513/biznes-1788416457.html
Бизнес Мордовии активно пользуется мерами поддержки
Бизнес Мордовии активно пользуется мерами поддержки - РИА Новости, 13.05.2022
Бизнес Мордовии активно пользуется мерами поддержки
Бизнес Мордовии активно пользуется федеральными и региональными мерами поддержки, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:39
2022-05-13T18:39
республика мордовия
россия
экономика
артем здунов
республика мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Бизнес Мордовии активно пользуется федеральными и региональными мерами поддержки, сообщает пресс-служба главы региона.Ситуацию в ключевых отраслях экономики Мордовии глава республики Артём Здунов обсудил с членами правительства региона на заседании антикризисного штаба."По информации министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, за кредитными каникулами в банки и Фонд поддержки предпринимательства обратились около 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. По льготным программам кредитования получено 160 заявок на 1,5 миллиарда рублей. Одобрено 79 микрозаймов на 225 миллионов рублей, гарантийным фондом выдано 11 поручительств на 44 миллиона рублей. Глава республики подчеркнул, что введённые региональные меры поддержки востребованы предпринимателями", - говорится в сообщении.Постоянный мониторинг ведётся за работой промышленных предприятий. По информации минпрома республики, в настоящее время 9 системообразующих предприятий республики заявили о загрузке производственных мощностей менее 100%. Каждое из них находится на особом контроле. Работники, оказавшиеся в режиме простоя, переводятся на временные работы."По данным министерства социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии, увеличения обращений в службу занятости со стороны работников системообразующих и градообразующих предприятий не фиксируется", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что в республике на постоянной основе ведется мониторинг розничных цен. "На потребительском рынке розничный спрос товаров пришел в норму. По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Мордовии, в рамках еженедельного мониторинга роста отпускных цен на продукцию перерабатывающих предприятий республики не зафиксировано, снизились цены на молоко, сливочное масло, свинину, капусту", - сообщает пресс-служба.По информации министерства строительства и архитектуры Мордовии, анализ стоимости квадратного метра жилья в республике по основным застройщикам показал с начала года рост на 25-30%. При этом активно реализуются программы по ипотечным кредитам. На федеральном уровне процентная ставка снизилась до 9%. Проработан региональный проект снижения ставки: на рынке есть кредитование под 6,7%, по семейной ипотеке действуют программы по дифференцированной ставке от 2,9% в первый год, до 5,7% - в последующие. Все эти меры позволят увеличить продажи жилья. Также было отмечено, что в настоящее время не наблюдается динамики роста цен на основные строительные материалы.
https://ria.ru/20220429/zdunov-1786235649.html
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россия, экономика, артем здунов, республика мордовия
18:39 13.05.2022
 
Бизнес Мордовии активно пользуется мерами поддержки

Бизнес Мордовии активно пользуется федеральными и региональными мерами поддержки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСаранск
Саранск - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Бизнес Мордовии активно пользуется федеральными и региональными мерами поддержки, сообщает пресс-служба главы региона.
Ситуацию в ключевых отраслях экономики Мордовии глава республики Артём Здунов обсудил с членами правительства региона на заседании антикризисного штаба.
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 18:54Республика Мордовия
Глава Мордовии ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии
"По информации министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, за кредитными каникулами в банки и Фонд поддержки предпринимательства обратились около 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. По льготным программам кредитования получено 160 заявок на 1,5 миллиарда рублей. Одобрено 79 микрозаймов на 225 миллионов рублей, гарантийным фондом выдано 11 поручительств на 44 миллиона рублей. Глава республики подчеркнул, что введённые региональные меры поддержки востребованы предпринимателями", - говорится в сообщении.
Постоянный мониторинг ведётся за работой промышленных предприятий. По информации минпрома республики, в настоящее время 9 системообразующих предприятий республики заявили о загрузке производственных мощностей менее 100%. Каждое из них находится на особом контроле. Работники, оказавшиеся в режиме простоя, переводятся на временные работы.
"По данным министерства социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии, увеличения обращений в службу занятости со стороны работников системообразующих и градообразующих предприятий не фиксируется", - подчеркивается в сообщении.
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15 апреля, 23:19Республика Мордовия
Мордовия показала потенциал инновационных промышленных площадок
Отмечается, что в республике на постоянной основе ведется мониторинг розничных цен. "На потребительском рынке розничный спрос товаров пришел в норму. По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Мордовии, в рамках еженедельного мониторинга роста отпускных цен на продукцию перерабатывающих предприятий республики не зафиксировано, снизились цены на молоко, сливочное масло, свинину, капусту", - сообщает пресс-служба.
По информации министерства строительства и архитектуры Мордовии, анализ стоимости квадратного метра жилья в республике по основным застройщикам показал с начала года рост на 25-30%. При этом активно реализуются программы по ипотечным кредитам. На федеральном уровне процентная ставка снизилась до 9%. Проработан региональный проект снижения ставки: на рынке есть кредитование под 6,7%, по семейной ипотеке действуют программы по дифференцированной ставке от 2,9% в первый год, до 5,7% - в последующие. Все эти меры позволят увеличить продажи жилья. Также было отмечено, что в настоящее время не наблюдается динамики роста цен на основные строительные материалы.
Лампочки - РИА Новости, 1920, 12.04.2022
12 апреля, 20:23Республика Мордовия
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Республика МордовияРоссияЭкономикаАртем ЗдуновРеспублика Мордовия
 
 
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