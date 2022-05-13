https://ria.ru/20220513/biznes-1788416457.html

Бизнес Мордовии активно пользуется мерами поддержки

Бизнес Мордовии активно пользуется мерами поддержки - РИА Новости, 13.05.2022

Бизнес Мордовии активно пользуется мерами поддержки

Бизнес Мордовии активно пользуется федеральными и региональными мерами поддержки, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:39

2022-05-13T18:39

2022-05-13T18:39

республика мордовия

россия

экономика

артем здунов

республика мордовия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая — РИА Новости. Бизнес Мордовии активно пользуется федеральными и региональными мерами поддержки, сообщает пресс-служба главы региона.Ситуацию в ключевых отраслях экономики Мордовии глава республики Артём Здунов обсудил с членами правительства региона на заседании антикризисного штаба."По информации министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии, за кредитными каникулами в банки и Фонд поддержки предпринимательства обратились около 300 субъектов малого и среднего предпринимательства. По льготным программам кредитования получено 160 заявок на 1,5 миллиарда рублей. Одобрено 79 микрозаймов на 225 миллионов рублей, гарантийным фондом выдано 11 поручительств на 44 миллиона рублей. Глава республики подчеркнул, что введённые региональные меры поддержки востребованы предпринимателями", - говорится в сообщении.Постоянный мониторинг ведётся за работой промышленных предприятий. По информации минпрома республики, в настоящее время 9 системообразующих предприятий республики заявили о загрузке производственных мощностей менее 100%. Каждое из них находится на особом контроле. Работники, оказавшиеся в режиме простоя, переводятся на временные работы."По данным министерства социальной защиты, труда и занятости населения Мордовии, увеличения обращений в службу занятости со стороны работников системообразующих и градообразующих предприятий не фиксируется", - подчеркивается в сообщении.Отмечается, что в республике на постоянной основе ведется мониторинг розничных цен. "На потребительском рынке розничный спрос товаров пришел в норму. По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Мордовии, в рамках еженедельного мониторинга роста отпускных цен на продукцию перерабатывающих предприятий республики не зафиксировано, снизились цены на молоко, сливочное масло, свинину, капусту", - сообщает пресс-служба.По информации министерства строительства и архитектуры Мордовии, анализ стоимости квадратного метра жилья в республике по основным застройщикам показал с начала года рост на 25-30%. При этом активно реализуются программы по ипотечным кредитам. На федеральном уровне процентная ставка снизилась до 9%. Проработан региональный проект снижения ставки: на рынке есть кредитование под 6,7%, по семейной ипотеке действуют программы по дифференцированной ставке от 2,9% в первый год, до 5,7% - в последующие. Все эти меры позволят увеличить продажи жилья. Также было отмечено, что в настоящее время не наблюдается динамики роста цен на основные строительные материалы.

https://ria.ru/20220429/zdunov-1786235649.html

https://ria.ru/20220415/innovatsii-1783836921.html

https://ria.ru/20220412/zavod-1783201981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, артем здунов, республика мордовия