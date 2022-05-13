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В США отрицают биодеятельность Вашингтона на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
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В США отрицают биодеятельность Вашингтона на Украине
В США отрицают биодеятельность Вашингтона на Украине - РИА Новости, 13.05.2022
В США отрицают биодеятельность Вашингтона на Украине
Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс полагает, что представленные Россией в СБ ООН документы со свидетельствами не подтверждают обвинений в адрес Вашингтона в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:13
2022-05-13T20:20
россия
украина
сша
биолаборатории на украине
биологическое оружие
в мире
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ООН, 13 мая – РИА Новости. Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс полагает, что представленные Россией в СБ ООН документы со свидетельствами не подтверждают обвинений в адрес Вашингтона в участии в военно-биологических программах на Украине.По его мнению, Россия использует Совет безопасности для распространения дезинформации и конспирологических теорий об Украине."Даже документы, которые распространяет Москва не подкрепляют их обвинений", - добавил он.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788392993.html
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россия, украина, сша, биолаборатории на украине, биологическое оружие, в мире
20:13 13.05.2022 (обновлено: 20:20 13.05.2022)
 
В США отрицают биодеятельность Вашингтона на Украине

В США считают, что Россия использует СБ ООН для распространения дезинформации

© AP Photo / David GoldmanГерметичный пакет для работы с биологически активными материалами
Герметичный пакет для работы с биологически активными материалами - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / David Goldman
Герметичный пакет для работы с биологически активными материалами . Архивное фото
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ООН, 13 мая – РИА Новости. Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс полагает, что представленные Россией в СБ ООН документы со свидетельствами не подтверждают обвинений в адрес Вашингтона в участии в военно-биологических программах на Украине.
По его мнению, Россия использует Совет безопасности для распространения дезинформации и конспирологических теорий об Украине.
"Сегодня утром мы слышали причудливые заявления об отравленных банкнотах, тайном лечении заключенных психиатрических больниц, секретных соглашениях - как будто тезисы российской делегации взяты из плохого шпионского романа", - сказал Миллс
"Даже документы, которые распространяет Москва не подкрепляют их обвинений", - добавил он.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 17:25
Россия предоставила СБ ООН новые данные о биолабораториях США на Украине
Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 18:41
ООН призвала применить КБТО по вопросу о биолабораториях на Украине
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
РоссияУкраинаСШАбиолаборатории на УкраинеБиологическое оружиеВ мире
 
 
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