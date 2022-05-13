https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788434458.html

В США отрицают биодеятельность Вашингтона на Украине

В США отрицают биодеятельность Вашингтона на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

В США отрицают биодеятельность Вашингтона на Украине

Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс полагает, что представленные Россией в СБ ООН документы со свидетельствами не подтверждают обвинений в адрес Вашингтона в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:13

2022-05-13T20:13

2022-05-13T20:20

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ООН, 13 мая – РИА Новости. Зампостпреда США при ООН Ричард Миллс полагает, что представленные Россией в СБ ООН документы со свидетельствами не подтверждают обвинений в адрес Вашингтона в участии в военно-биологических программах на Украине.По его мнению, Россия использует Совет безопасности для распространения дезинформации и конспирологических теорий об Украине."Даже документы, которые распространяет Москва не подкрепляют их обвинений", - добавил он.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявлял ранее Кириллов. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции.Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/biolaboratorii-1788392993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, украина, сша, биолаборатории на украине, биологическое оружие, в мире