https://ria.ru/20220513/besporyadki-1788436777.html

В Иерусалиме вспыхнули беспорядки во время похорон репортера Al Jazeera

В Иерусалиме вспыхнули беспорядки во время похорон репортера Al Jazeera - РИА Новости, 13.05.2022

В Иерусалиме вспыхнули беспорядки во время похорон репортера Al Jazeera

Беспорядки вспыхнули во время похорон журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в Иерусалиме, участники процессии вступили в столкновения с силовиками, стражи... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:26

2022-05-13T20:26

2022-05-13T20:26

в мире

израиль

палестина

иерусалим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151484/24/1514842459_0:9:1600:909_1920x0_80_0_0_9dd80cff781027e482f75619224a8269.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая – РИА Новости. Беспорядки вспыхнули во время похорон журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в Иерусалиме, участники процессии вступили в столкновения с силовиками, стражи порядка разгоняли толпу, сообщила пресс-служба полиции Израиля.Полиция сообщила, что шесть участников процессии были арестованы.Из видео, распространяемых в израильских СМИ и соцсетях, следует, что некоторые участники похоронной процессии пытались укрепить на гробе с телом журналистки палестинский флаг, чему пытались помешать полицейские. Как следует из кадров, израильская полиция применила против нарушителей порядка резиновые дубинки, а какой-то момент гроб с телом журналистки едва не упал.Ранее в среду вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. В пятницу утром пресс-служба армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле.Пресс-служба отмечает, что получение пули для проведения профессиональных баллистических испытаний может помочь определить, какая из этих возможностей имела место, однако на данный момент Палестинская администрация не удовлетворила просьбу о проведении совместного расследования. Палестинская администрация также не откликнулась на просьбу передать результаты своего расследования или пулю израильский армии.

https://ria.ru/20220511/reporter-1787848948.html

https://ria.ru/20220430/rakety-1786396563.html

израиль

палестина

иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, иерусалим