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В Иерусалиме вспыхнули беспорядки во время похорон репортера Al Jazeera
В Иерусалиме вспыхнули беспорядки во время похорон репортера Al Jazeera - РИА Новости, 13.05.2022
В Иерусалиме вспыхнули беспорядки во время похорон репортера Al Jazeera
Беспорядки вспыхнули во время похорон журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в Иерусалиме, участники процессии вступили в столкновения с силовиками, стражи... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:26
2022-05-13T20:26
2022-05-13T20:26
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая – РИА Новости. Беспорядки вспыхнули во время похорон журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в Иерусалиме, участники процессии вступили в столкновения с силовиками, стражи порядка разгоняли толпу, сообщила пресс-служба полиции Израиля.Полиция сообщила, что шесть участников процессии были арестованы.Из видео, распространяемых в израильских СМИ и соцсетях, следует, что некоторые участники похоронной процессии пытались укрепить на гробе с телом журналистки палестинский флаг, чему пытались помешать полицейские. Как следует из кадров, израильская полиция применила против нарушителей порядка резиновые дубинки, а какой-то момент гроб с телом журналистки едва не упал.Ранее в среду вещающий из Катара арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины. Израиль выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. В пятницу утром пресс-служба армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле.Пресс-служба отмечает, что получение пули для проведения профессиональных баллистических испытаний может помочь определить, какая из этих возможностей имела место, однако на данный момент Палестинская администрация не удовлетворила просьбу о проведении совместного расследования. Палестинская администрация также не откликнулась на просьбу передать результаты своего расследования или пулю израильский армии.
https://ria.ru/20220511/reporter-1787848948.html
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в мире, израиль, палестина, иерусалим
В Иерусалиме вспыхнули беспорядки во время похорон репортера Al Jazeera
Полиция Израиля сообщила о беспорядках во время похорон репортера Al Jazeera Абу Акле
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая – РИА Новости.
Беспорядки вспыхнули во время похорон журналистки Al Jazeera Ширин Абу Акле в Иерусалиме, участники процессии вступили в столкновения с силовиками, стражи порядка разгоняли толпу, сообщила
пресс-служба полиции Израиля.
"Перед началом траурной процессии, после того как на больничной площади начались подстрекательства и вспыхнули ожесточённые беспорядки, включавшие забрасывание полицейских камнями и предметами, полицейские были вынуждены разогнать толпу и дать отпор нарушителям, а также произвести аресты, чтобы позволить провести похороны с соблюдением закона", - говорится в сообщении пресс-службы полиции.
Полиция сообщила, что шесть участников процессии были арестованы.
Из видео, распространяемых в израильских СМИ и соцсетях, следует, что некоторые участники похоронной процессии пытались укрепить на гробе с телом журналистки палестинский флаг, чему пытались помешать полицейские. Как следует из кадров, израильская полиция применила против нарушителей порядка резиновые дубинки, а какой-то момент гроб с телом журналистки едва не упал.
Ранее в среду вещающий из Катара
арабский спутниковый телеканал сообщил, что журналистка Al Jazeera Ширин Абу Акле получила смертельное пулевое ранение в голову во время освещения рейда израильских военных в лагере палестинских беженцев в Дженине на Западном берегу Иордана. Ее гибель подтвердило министерство здравоохранения Палестины
. Израиль
выдвинул версию, что репортер могла попасть под огонь палестинских боевиков, но находившийся с ней в момент гибели коллега сообщил, что в месте их нахождения не было никаких перестрелок.
Израиль предложил Палестине совместное расследование гибели журналистки. В пятницу утром пресс-служба армии Израиля сообщила, что по результатам предварительного расследования невозможно однозначно определить источник стрельбы на Западном берегу, в результате которой погибла журналистка телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле.
Пресс-служба отмечает, что получение пули для проведения профессиональных баллистических испытаний может помочь определить, какая из этих возможностей имела место, однако на данный момент Палестинская администрация не удовлетворила просьбу о проведении совместного расследования. Палестинская администрация также не откликнулась на просьбу передать результаты своего расследования или пулю израильский армии.