https://ria.ru/20220513/benzin-1788207182.html

Режим парковки: Германия готовится к дефициту бензина

Режим парковки: Германия готовится к дефициту бензина - РИА Новости, 13.05.2022

Режим парковки: Германия готовится к дефициту бензина

Евросоюз хочет объявить эмбарго на российскую нефть. Западу не дает покоя, что торговля энергоресурсами обеспечивает Москве финансовую устойчивость в условиях... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:00

2022-05-13T08:00

2022-05-13T08:03

экономика

цены на нефть

россия

европа

евросоюз

германия

bild

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Евросоюз хочет объявить эмбарго на российскую нефть. Западу не дает покоя, что торговля энергоресурсами обеспечивает Москве финансовую устойчивость в условиях жестких санкций. Германия при этом уже страдает от высоких цен на газ — немцам советуют реже принимать душ и чаще отключать отопление. На подходе новая проблема: дефицит бензина на востоке страны. Удар под дыхС резким ростом цен на энергоносители Германия, как и другие западные страны, столкнулась сразу после введения санкций. В конце марта крупнейший энергоконцерн E.ON прекратил закупку газа у российских компаний — понадеялись на поставки из Норвегии, на треть удовлетворяющие потребности немцев в голубом топливе. Однако, по словам премьера Йонаса Гар Стере, у Осло нет резервов, чтобы восполнить дефицит.Природный газ в основном поступает в Германию по трубопроводам Gassco — сейчас они почти полностью загружены. Чтобы транспортировать больше, необходимо увеличить мощности. А это длительный и затратный процесс.Пробовали договориться с Катаром о сжиженном газе (СПГ) — безрезультатно. Экспорт оттуда идет прежде всего в Китай, где платят больше. Канцлер Олаф Шольц признал: Европа не может покончить с энергетической зависимостью от России в одночасье. Окажутся под угрозой сотни тысяч рабочих мест, а целые отрасли промышленности — на грани выживания.Санкции не должны бить по ЕС сильнее, чем по Москве, предупреждали в Берлине. Но ровно так и получилось. Подорожало абсолютно все: транспорт, отопление, производство. Инфляция в марте подскочила до 7,3 процента — это самый высокий показатель за 40 лет. По сравнению с прошлым годом затраты на электроэнергию для предприятий выросли на 70 процентов, на иные ресурсы — примерно на 20."Хватит мыться"Все это, естественно, отразилось на потребителях. Цены взлетели не только на газ, но и на бензин, электричество, продукты питания, мебель.По выражению главы Минэкономики Роберта Хабека, страну накрывает "новая бедность": почти каждый седьмой немец сталкивается с финансовыми трудностями.Впрочем, людям предложили несколько способов справиться с проблемами — например, экономить мыло и воду."Меньше отапливать жилище, не шататься по саунам, реже принимать душ. Вот так мы и станем более независимыми от поставок российских энергоносителей — всей этой нечистой нефти и газа. Именно такое решение предлагает федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек", — пишет газета Bild.На подходе меж тем нефтяное эмбарго. Постоянные представители стран ЕС обещают ввести его со дня на день, но никак не могут договориться. Анонсированный Еврокомиссией шестой пакет санкций предполагает поэтапный отказ от импорта российской нефти — с отсрочкой для Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии. Для согласования необходимо, чтобы все члены союза выступили за. По плану запрет на транспортировку российской нефти европейскими судоходными компаниями должен вступить в силу через месяц после принятия. Под ограничения попадет и страхование таких перевозок.Однако Греция, Мальта и Кипр усомнились в возможности ввести этот запрет, мотивируя тем, что эта мера только поможет конкурентам Евросоюза.В очередь за бензиномВ Германии осознали последствия уже введенных санкций и предостерегают от нового необдуманного шага. "Кому это действительно вредит? Существует глобальный спрос на каменный уголь, нефть и газ", — заявил DPA премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. По его мнению, закупки энергоносителей не в России спровоцируют дефицит."Решение повлечет очередной виток роста цен на мазут и топливо, а нефть из Норвегии или США дороже российской. К тому же инфраструктуру придется кардинально менять", — отмечает газета Junge Welt.Глава Минэкономики Хабек предупредил: эмбарго на нефть из России может привести к нехватке бензина — в первую очередь на востоке ФРГ. Регион зависит от НПЗ в городе Шведт — завод обеспечивает 90 процентов всех поставок бензина, керосина и дизельного топлива в Берлин и Бранденбург. При этом предприятие перерабатывает только российскую нефть и на 54,17 процента принадлежит "Роснефти". Население готовится к худшему. Как показали результаты опроса, опубликованные телеканалом n-tv, лишь десять процентов респондентов считают, что нефтяное эмбарго заставит Россию изменить политику. А 75 процентов боятся, что из-за запрета с германских заправок пропадут бензин и дизель.Прекращение импорта будет означать, что нефть станет еще более дефицитной. Это прямой путь к очередному подорожанию всего: отопления, продуктов питания, текстиля, пластмассы, косметики.Некоторые эксперты уже говорят об "инфляции военного времени". Размышляют, как экономить топливо: больше ездить на велосипедах или ужесточить ограничение скорости на автомагистралях. Предлагают работать из дома три дня в неделю, отказаться от командировок, полетов на короткие расстояния. А также от поездок на машинах.Прислушиваются в Германии и к рекомендациям Международного энергетического агентства (МЭА). Там утверждают, что самая эффективная мера — запрет на вождение личных автомобилей в крупных городах. Предлагают, например, ездить по графику, чередуя четные и нечетные госномера.Бессмысленная затеяОчевидно, что обойтись без российской нефти Германия способна лишь в краткосрочной перспективе. Так, еще в феврале 35 процентов всего черного золота поступало в страну из России. То есть ФРГ зависела от него больше, чем другие западные государства. Нынешняя доля поставок — максимум 12 процентов от всего импорта.Альтернатив особо нет. В самой Германии тоже добывают нефть — в Шлезвиг-Гольштейне и Нижней Саксонии. Однако это покрывает лишь малую часть внутренних потребностей. На США рассчитывать вряд ли стоит: разработка новых месторождений требует времени, ждать придется несколько лет. Пригодились бы Иран и Венесуэла, но обе страны под санкциями.У российской же экономики, по мнению аналитиков, достаточный запас прочности для того, чтобы выдержать новые санкции. При этом, как отмечает Financial Times, на фоне роста цен на энергоресурсы рестрикции рискуют потерять всякий смысл. Есть вероятность, что общая ситуация на мировом рынке полностью нейтрализует "потерю европейского сегмента", которой Запад так любит пугать Россию.

https://ria.ru/20220512/ssha-1788195152.html

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Ирина Бадмаева

Ирина Бадмаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ирина Бадмаева

экономика, цены на нефть, россия, европа, евросоюз, германия, bild