https://ria.ru/20220513/belorussiya-1788435589.html

Белорусский депутат назвал снос памятника в Риге оскорблением народов СССР

Белорусский депутат назвал снос памятника в Риге оскорблением народов СССР - РИА Новости, 13.05.2022

Белорусский депутат назвал снос памятника в Риге оскорблением народов СССР

Решение рижских властей снести памятник Освободителям Риги является оскорблением всех народов бывшего СССР, заявил РИА Новости белорусский депутат, замглавы... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:20

2022-05-13T20:20

2022-05-13T20:20

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Решение рижских властей снести памятник Освободителям Риги является оскорблением всех народов бывшего СССР, заявил РИА Новости белорусский депутат, замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич.Рижская дума провела в пятницу внеочередное заседание, на котором большинство проголосовало за снос памятника. До этого парламент Латвии принял закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит произвести демонтаж памятника Освободителям Риги."Это – просто неуважение, оскорбление всех народов СССР. Оскорбление памяти и самих латышей, и европейцев, которые погибли в борьбе против фашизма", - сказал депутат.Гайдукевич заявил, что не ошибется, если скажет, что вся Белоруссия возмущена решением Рижской думы о сносе памятника. По его словам, от этого "болит не только в России, болит и в Беларуси, наверное, во всех странах постсоветского пространства". "У нас память о войне (о Великой Отечественной войне - ред.) велика. Тысячи людей вышли в Беларуси на празднование 9 мая в этом году. Мы с болью на это смотрим. Болит и в Латвии. У меня много друзей там, они возмущены", - продолжил депутат."Белорусский парламент возмущен, и мы обязательно примем соответствующие резолюции – говорю от имени комиссии по международным делам, которая будет готовить эти документы. Мы не будем молчать", - сказал Гайдукевич. По его словам, могут последовать и протестные акции у европейских посольств в Белоруссии, в частности, у здания дипмиссии Латвии. "Я не как политик, а как человек, чей дед прошел войну, освобождал Европу - наши (народов СССР – ред.) деды и прадеды гибли за Ригу, - могу сказать, что это - реабилитация фашизма и нацизма", - подчеркнул Гайдукевич. Он назвал трусостью действия латвийских политиков, "воюющих с мертвыми".Депутат выразил уверенность, что в Белоруссии, несмотря на напряженные отношения, например, с Польшей, никогда не будут сносить польские памятники в стране. "Мы никогда не будем сносить памятники, потому что наша страна уважает историю и другие народы, страны", - отметил он.Гайдукевич добавил, что на этом снос советских памятников в Европе не закончится. "Понимаем, что еще будут сносить памятники. Убежден, что так будет", - сказал депутат. Он считает, что причина такого отношения к советским памятникам в Европе в том числе кроется и в том, что европейские политики несамостоятельны, "находятся под влиянием США, а США выгодно раздувать конфликт в Европе".

https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788419610.html

https://ria.ru/20220513/riga-1788406432.html

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в мире, белоруссия, рига, ссср, рижская дума, день победы