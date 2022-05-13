11:35 13.05.2022 (обновлено: 11:37 13.05.2022)
Макей назвал последствия отлучения Москвы и Минска от мировой политики
Макей: исключение Минска и Москвы из мировой политики осложнит переговоры по Украине
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей . Архивное фото
МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что попытки ограничить участие Белоруссии и России в международных делах подвергнут риску перспективы мирного переговорного процесса по Украине.
Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, это заявление Макей сделал в пятницу в Душанбе, участвуя в заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
"В контексте наиболее животрепещущей темы международной повестки – ситуации на Украине – Макей в своем выступлении подчеркнул, что Беларусь выступает за максимально быстрое урегулирование конфликта дипломатическим путем на основе баланса интересов и построение сбалансированного и устойчивого механизма европейской безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что "глава белорусского внешнеполитического ведомства акцентировал, что попытки ограничения участия Беларуси и России в международных делах не только не внесут вклад в урегулирование ситуации на Украине, но и подвергнут дополнительному риску перспективы мирного переговорного процесса, в организации которого значительную роль сыграла и Республика Беларусь".
На заседании главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках СНГ, обсудили текущую ситуацию на пространстве Содружества, уделив особое внимание проблематике противодействия современным вызовам и угрозам международной безопасности.
"Рассмотрены вопросы, касающиеся выполнения программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ, реализации плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ, а также взаимодействия государств в области научных исследований, молодежного сотрудничества и туризма. Глава МИД Белоруссии выступил за укрепление многостороннего взаимодействия государств – участников Содружества и более тесную координацию действий на внешнем контуре", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что по итогам заседания подписан ряд документов, направленных на углубление сотрудничества на пространстве СНГ во внешнеполитической и гуманитарной сферах. Министры иностранных дел, в частности, приняли решение о придании Белорусской нотариальной палате статуса базовой организации государств – участников СНГ в сфере нотариальной деятельности, а также одобрили и внесли на рассмотрение Совета глав правительств СНГ проект решения о международном проекте "Молодежная столица СНГ". Стороны высказались также за продолжение реализации программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств – участников СНГ в целях укрепления многопланового сотрудничества в рамках Содружества и международного авторитета СНГ. Очередное заседание СМИД СНГ состоится 13 октября 2022 года в Нур-Султане.