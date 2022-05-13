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Боевики могут выйти с "Азовстали", если они сложат оружие, заявил Песков - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/azovstal-1788299273.html
Боевики могут выйти с "Азовстали", если они сложат оружие, заявил Песков
Боевики могут выйти с "Азовстали", если они сложат оружие, заявил Песков - РИА Новости, 13.05.2022
Боевики могут выйти с "Азовстали", если они сложат оружие, заявил Песков
Украинские боевики могут выйти с территории мариупольского завода "Азовсталь", если сложат оружие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:40
2022-05-13T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
ирина верещук
украина
турция
мариуполь
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украинские боевики могут выйти с территории мариупольского завода "Азовсталь", если сложат оружие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Киев хотел бы подписать документ о порядке эвакуации с "Азовстали" раненых националистов и что Турция согласилась стать посредником на переговорах об этом.Песков напомнил, что Владимир Путин говорил о том, что все гражданские могут покинуть территорию завода в любом направлении."А что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. Эти слова президента — это команда верховного главнокомандующего, она вот то, из чего мы исходим", — сказал пресс-секретарь.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на "Азовстали" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.Помимо остатков "Азова", на комбинате укрывались и мирные жители. Для них организовали гуманитарные коридоры. Большинство из эвакуированных вывезли в поселок Безыменное, тех, кто захотел уехать в подконтрольные украинским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. На этой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что гражданских на заводе больше не осталось.
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в мире, ирина верещук, украина, турция, мариуполь, дмитрий песков, россия
12:40 13.05.2022 (обновлено: 13:35 13.05.2022)
 
Боевики могут выйти с "Азовстали", если они сложат оружие, заявил Песков

Песков заявил, что украинские боевики могут покинуть "Азовсталь", если сложат оружие

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе
Вид на металлургический комбинат Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украинские боевики могут выйти с территории мариупольского завода "Азовсталь", если сложат оружие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Киев хотел бы подписать документ о порядке эвакуации с "Азовстали" раненых националистов и что Турция согласилась стать посредником на переговорах об этом.
Песков напомнил, что Владимир Путин говорил о том, что все гражданские могут покинуть территорию завода в любом направлении.
"А что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. Эти слова президента — это команда верховного главнокомандующего, она вот то, из чего мы исходим", — сказал пресс-секретарь.
Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на "Азовстали" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.
Помимо остатков "Азова", на комбинате укрывались и мирные жители. Для них организовали гуманитарные коридоры. Большинство из эвакуированных вывезли в поселок Безыменное, тех, кто захотел уехать в подконтрольные украинским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. На этой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что гражданских на заводе больше не осталось.
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