https://ria.ru/20220513/azovstal-1788299273.html

Боевики могут выйти с "Азовстали", если они сложат оружие, заявил Песков

Боевики могут выйти с "Азовстали", если они сложат оружие, заявил Песков - РИА Новости, 13.05.2022

Боевики могут выйти с "Азовстали", если они сложат оружие, заявил Песков

Украинские боевики могут выйти с территории мариупольского завода "Азовсталь", если сложат оружие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:40

2022-05-13T12:40

2022-05-13T13:35

специальная военная операция на украине

в мире

ирина верещук

украина

турция

мариуполь

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Украинские боевики могут выйти с территории мариупольского завода "Азовсталь", если сложат оружие, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что Киев хотел бы подписать документ о порядке эвакуации с "Азовстали" раненых националистов и что Турция согласилась стать посредником на переговорах об этом.Песков напомнил, что Владимир Путин говорил о том, что все гражданские могут покинуть территорию завода в любом направлении."А что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие. К ним будут относиться соответствующим образом, всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь. Эти слова президента — это команда верховного главнокомандующего, она вот то, из чего мы исходим", — сказал пресс-секретарь.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на "Азовстали" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Путин назвал штурм завода нецелесообразным и распорядился полностью заблокировать промышленную зону.Помимо остатков "Азова", на комбинате укрывались и мирные жители. Для них организовали гуманитарные коридоры. Большинство из эвакуированных вывезли в поселок Безыменное, тех, кто захотел уехать в подконтрольные украинским властям районы, передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. На этой неделе глава ДНР Денис Пушилин заявил, что гражданских на заводе больше не осталось.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ирина верещук, украина, турция, мариуполь, дмитрий песков, россия