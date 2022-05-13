https://ria.ru/20220513/azovstal-1788298149.html

Басурин рассказал о "сдавливании" окруженного противника на "Азовстали"

Басурин рассказал о "сдавливании" окруженного противника на "Азовстали" - РИА Новости, 13.05.2022

Басурин рассказал о "сдавливании" окруженного противника на "Азовстали"

Войска России и ДНР в данный момент не ведут зачисток территории завода "Азовсталь", ведется "сдавливание" противника и улучшение позиций войск, заявил... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:38

2022-05-13T12:38

2022-05-13T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

эдуард басурин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Войска России и ДНР в данный момент не ведут зачисток территории завода "Азовсталь", ведется "сдавливание" противника и улучшение позиций войск, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин."Сдавливание, удавка - назовем так. Чтобы было как можно меньше у них мест, из которых они из подвалов могли вылезать. Уничтожаются огневые точки, но мы не говорим о зачистке", - сказал Басурин. Он объяснил, что термин "зачистка" сейчас использовать некорректно, поскольку он подразумевает спуск в подвалы, а войска России и ДНР занимают в данный момент те площади и позиции, что позволяют лучше контролировать территорию "Азовстали".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, эдуард басурин, россия, ситуация в днр и лнр