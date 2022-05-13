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Азаров назвал причину задержки поставок комплектующих для "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 13.05.2022
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Азаров назвал причину задержки поставок комплектующих для "АвтоВАЗа"
Азаров назвал причину задержки поставок комплектующих для "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 13.05.2022
Азаров назвал причину задержки поставок комплектующих для "АвтоВАЗа"
"АвтоВАЗ" достиг договоренностей с компаниями из Китая о поставках комплектующих, однако они не были произведены своевременно из-за локдауна, сообщил в пятницу... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:50
2022-05-13T13:50
экономика
авто
тольятти
автоваз
lada vesta
renault logan
китай
самарская область
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САМАРА, 13 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" достиг договоренностей с компаниями из Китая о поставках комплектующих, однако они не были произведены своевременно из-за локдауна, сообщил в пятницу журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Поставщики найдены, как я и говорил. Более того, и договоренности все достигнуты и оформлены… Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина - COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира", - сказал Азаров.Он добавил, что надеется, что в ближайшее время поставки будут осуществлены и "АвтоВАЗ" выйдет на ритмичный режим работы.В марте Азаров заявлял, что "АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии."АвтоВАЗ" уйдет в простой с 16 по 20 мая из-за проблем с комплектующими. В целом, из-за дефицита автомобильных компонентов производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой еще с начала марта. Из-за этой же проблемы автопроизводитель перенес летний корпоративный отпуск на 4-24 апреля."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
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экономика, авто, тольятти, автоваз, lada vesta, renault logan, китай, самарская область, дмитрий азаров
13:50 13.05.2022
 
Азаров назвал причину задержки поставок комплектующих для "АвтоВАЗа"

Азаров: поставки комплектующих для "АвтоВАЗа" задерживаются из-за локдауна в Китае

© РИА Новости / Дмитрий Каса / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт №6 предприятия "АвтоВАЗ" в Тольятти
Контрольно-пропускной пункт №6 предприятия АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Каса
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САМАРА, 13 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" достиг договоренностей с компаниями из Китая о поставках комплектующих, однако они не были произведены своевременно из-за локдауна, сообщил в пятницу журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Поставщики найдены, как я и говорил. Более того, и договоренности все достигнуты и оформлены… Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина - COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира", - сказал Азаров.
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Он добавил, что надеется, что в ближайшее время поставки будут осуществлены и "АвтоВАЗ" выйдет на ритмичный режим работы.
В марте Азаров заявлял, что "АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии.
"АвтоВАЗ" уйдет в простой с 16 по 20 мая из-за проблем с комплектующими. В целом, из-за дефицита автомобильных компонентов производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой еще с начала марта. Из-за этой же проблемы автопроизводитель перенес летний корпоративный отпуск на 4-24 апреля.
"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.
 
ЭкономикаАвтоТольяттиАвтоВАЗLada VestaRenault LoganКитайСамарская областьДмитрий Азаров
 
 
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