https://ria.ru/20220513/avtovaz-1788319247.html

Азаров назвал причину задержки поставок комплектующих для "АвтоВАЗа"

Азаров назвал причину задержки поставок комплектующих для "АвтоВАЗа" - РИА Новости, 13.05.2022

Азаров назвал причину задержки поставок комплектующих для "АвтоВАЗа"

"АвтоВАЗ" достиг договоренностей с компаниями из Китая о поставках комплектующих, однако они не были произведены своевременно из-за локдауна, сообщил в пятницу... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:50

2022-05-13T13:50

2022-05-13T13:50

экономика

авто

тольятти

автоваз

lada vesta

renault logan

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самарская область

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САМАРА, 13 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" достиг договоренностей с компаниями из Китая о поставках комплектующих, однако они не были произведены своевременно из-за локдауна, сообщил в пятницу журналистам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Поставщики найдены, как я и говорил. Более того, и договоренности все достигнуты и оформлены… Локдаун, который объявлен в ряде регионов Китая, к сожалению, не позволил своевременно осуществить поставку комплектующих. Вот эта причина - COVID-19, который сегодня вновь вмешивается в планы автомобилестроителей не только нашей страны, но и всего мира", - сказал Азаров.Он добавил, что надеется, что в ближайшее время поставки будут осуществлены и "АвтоВАЗ" выйдет на ритмичный режим работы.В марте Азаров заявлял, что "АвтоВАЗ" ищет поставщиков электронных компонентов из стран Азии."АвтоВАЗ" уйдет в простой с 16 по 20 мая из-за проблем с комплектующими. В целом, из-за дефицита автомобильных компонентов производственные линии на предприятиях в Тольятти и Ижевске периодически уходят в простой еще с начала марта. Из-за этой же проблемы автопроизводитель перенес летний корпоративный отпуск на 4-24 апреля."АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.

https://ria.ru/20220511/avtovaz-1787864778.html

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китай

самарская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, авто, тольятти, автоваз, lada vesta, renault logan, китай, самарская область, дмитрий азаров