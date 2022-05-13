Рейтинг@Mail.ru
Под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/avariya-1788425272.html
Под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом
Под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом - РИА Новости, 13.05.2022
Под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом
Грузовик с пивом перевернулся в Нижегородской области, как сообщили РИА Новости в МВД региона, в ДТП никто не пострадал. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:14
2022-05-13T19:35
происшествия
нижегородская область
авто
кстовский район
пиво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_405a74e3e51f81d422b4c571f955301c.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Грузовик с пивом перевернулся в Нижегородской области, как сообщили РИА Новости в МВД региона, в ДТП никто не пострадал.Днем в пятницу в интернете появились фото и видео лежащей на боку на обочине дороги фуры, из которой вывалились многочисленные бутылки пива. Рассыпавшийся груз оперативно перегрузили в другую машину."Сегодня в 10.15 на 447-м километре дороги "Москва-Уфа" в Кстовском районе Нижегородской области перевернулся грузовик Scania с полуприцепом. Автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет", - сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД.
нижегородская область
кстовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_27:0:1467:1080_1920x0_80_0_0_671541de0779bae45622c826c07cd88f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, авто, кстовский район, пиво
19:14 13.05.2022 (обновлено: 19:35 13.05.2022)
 
Под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом

Под Нижним Новгородом на трассе Москва — Уфа перевернулся грузовик с пивом

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Пиво разных сортов. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Грузовик с пивом перевернулся в Нижегородской области, как сообщили РИА Новости в МВД региона, в ДТП никто не пострадал.
Днем в пятницу в интернете появились фото и видео лежащей на боку на обочине дороги фуры, из которой вывалились многочисленные бутылки пива. Рассыпавшийся груз оперативно перегрузили в другую машину.
"Сегодня в 10.15 на 447-м километре дороги "Москва-Уфа" в Кстовском районе Нижегородской области перевернулся грузовик Scania с полуприцепом. Автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет", - сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД.
 
ПроисшествияНижегородская областьАвтоКстовский районПиво
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала