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Под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом
Под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом - РИА Новости, 13.05.2022
Под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом
Грузовик с пивом перевернулся в Нижегородской области, как сообщили РИА Новости в МВД региона, в ДТП никто не пострадал. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T19:14
2022-05-13T19:14
2022-05-13T19:35
происшествия
нижегородская область
авто
кстовский район
пиво
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Грузовик с пивом перевернулся в Нижегородской области, как сообщили РИА Новости в МВД региона, в ДТП никто не пострадал.Днем в пятницу в интернете появились фото и видео лежащей на боку на обочине дороги фуры, из которой вывалились многочисленные бутылки пива. Рассыпавшийся груз оперативно перегрузили в другую машину."Сегодня в 10.15 на 447-м километре дороги "Москва-Уфа" в Кстовском районе Нижегородской области перевернулся грузовик Scania с полуприцепом. Автомобиль получил механические повреждения, пострадавших нет", - сообщили агентству в пресс-службе регионального управления МВД.
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, авто, кстовский район, пиво
19:14 13.05.2022 (обновлено: 19:35 13.05.2022)
Под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом
Под Нижним Новгородом на трассе Москва — Уфа перевернулся грузовик с пивом