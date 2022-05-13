https://ria.ru/20220513/armeniya-1788441154.html

Оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг

Оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг - РИА Новости, 13.05.2022

Оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг

Оппозиция, требующая отставки премьера Армении Никола Пашиняна, созывает 15 мая в Ереване большой общеармянский митинг, сообщил в пятницу вице-спикер парламента РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:03

2022-05-13T21:03

2022-05-13T21:03

в мире

армения

франция

нагорно-карабахская республика

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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьера Армении Никола Пашиняна, созывает 15 мая в Ереване большой общеармянский митинг, сообщил в пятницу вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян."В воскресенье в 18.00 (17.00 мск) мы проведем большой общеармянский митинг", - сказал Сагателян сторонникам на площади Франции.По его словам, в субботу крупных акций протеста оппозиция не проведет, в палаточном лагере на площади Франции состоится его пресс-конференция, пройдут культурные мероприятия, обсуждения социально-экономической ситуации в Армении и проблем в области безопасности - все с участием профессионалов.Вице-спикер призвал сторонников не бояться давлений со стороны властей. "Все давления и провокации делают нас сильными. Чем сильнее преследования, тем сильнее паника властей… У власти не осталось опоры кроме грубой полицейской силы", - сказал Сагателян.Он отметил, что протестующие добьются своей цели путем установления двоевластия.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://radiosputnik.ria.ru/20220512/erevan-1788094895.html

https://ria.ru/20220512/armeniya-1788146486.html

армения

франция

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, франция, нагорно-карабахская республика