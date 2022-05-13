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Оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг - РИА Новости, 13.05.2022
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Оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг
Оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг - РИА Новости, 13.05.2022
Оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг
Оппозиция, требующая отставки премьера Армении Никола Пашиняна, созывает 15 мая в Ереване большой общеармянский митинг, сообщил в пятницу вице-спикер парламента РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:03
2022-05-13T21:03
в мире
армения
франция
нагорно-карабахская республика
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьера Армении Никола Пашиняна, созывает 15 мая в Ереване большой общеармянский митинг, сообщил в пятницу вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян."В воскресенье в 18.00 (17.00 мск) мы проведем большой общеармянский митинг", - сказал Сагателян сторонникам на площади Франции.По его словам, в субботу крупных акций протеста оппозиция не проведет, в палаточном лагере на площади Франции состоится его пресс-конференция, пройдут культурные мероприятия, обсуждения социально-экономической ситуации в Армении и проблем в области безопасности - все с участием профессионалов.Вице-спикер призвал сторонников не бояться давлений со стороны властей. "Все давления и провокации делают нас сильными. Чем сильнее преследования, тем сильнее паника властей… У власти не осталось опоры кроме грубой полицейской силы", - сказал Сагателян.Он отметил, что протестующие добьются своей цели путем установления двоевластия.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://radiosputnik.ria.ru/20220512/erevan-1788094895.html
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в мире, армения, франция, нагорно-карабахская республика
21:03 13.05.2022
 
Оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг

Ишхан Сагателян: оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРуководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян
Руководитель оппозиционной парламентской фракции Честь имею, экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьера Армении Никола Пашиняна, созывает 15 мая в Ереване большой общеармянский митинг, сообщил в пятницу вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
"В воскресенье в 18.00 (17.00 мск) мы проведем большой общеармянский митинг", - сказал Сагателян сторонникам на площади Франции.
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По его словам, в субботу крупных акций протеста оппозиция не проведет, в палаточном лагере на площади Франции состоится его пресс-конференция, пройдут культурные мероприятия, обсуждения социально-экономической ситуации в Армении и проблем в области безопасности - все с участием профессионалов.
Вице-спикер призвал сторонников не бояться давлений со стороны властей. "Все давления и провокации делают нас сильными. Чем сильнее преследования, тем сильнее паника властей… У власти не осталось опоры кроме грубой полицейской силы", - сказал Сагателян.
Он отметил, что протестующие добьются своей цели путем установления двоевластия.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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