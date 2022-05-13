Оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг
Ишхан Сагателян: оппозиция созывает в воскресенье в Ереване большой общеармянский митинг
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРуководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею", экс-директор СНБ Армении Артур Ванецян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Оппозиция, требующая отставки премьера Армении Никола Пашиняна, созывает 15 мая в Ереване большой общеармянский митинг, сообщил в пятницу вице-спикер парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
"В воскресенье в 18.00 (17.00 мск) мы проведем большой общеармянский митинг", - сказал Сагателян сторонникам на площади Франции.
По его словам, в субботу крупных акций протеста оппозиция не проведет, в палаточном лагере на площади Франции состоится его пресс-конференция, пройдут культурные мероприятия, обсуждения социально-экономической ситуации в Армении и проблем в области безопасности - все с участием профессионалов.
Вице-спикер призвал сторонников не бояться давлений со стороны властей. "Все давления и провокации делают нас сильными. Чем сильнее преследования, тем сильнее паника властей… У власти не осталось опоры кроме грубой полицейской силы", - сказал Сагателян.
Он отметил, что протестующие добьются своей цели путем установления двоевластия.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.