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В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов - РИА Новости, 13.05.2022
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В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов
В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов - РИА Новости, 13.05.2022
В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов
В связи с проводимыми в Армении акциями протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна возбуждено 12 уголовных дел, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T20:26
2022-05-13T20:26
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
протесты
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. В связи с проводимыми в Армении акциями протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна возбуждено 12 уголовных дел, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Отмечается, что всего по уголовным делам проходят 14 человек, семеро из них заключены под стражу решением суда, в отношении еще нескольких следствие просит также применить арест.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
армения
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян, протесты
20:26 13.05.2022
 
В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов

В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов с требованием отставки Пашиняна

© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
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Митинг оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. В связи с проводимыми в Армении акциями протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна возбуждено 12 уголовных дел, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"На основании рапортов сотрудников полиции, поступающих от граждан сигналов, публикаций в СМИ и интернет-ресурсах органами предварительного следствия начаты расследования деяний по статьям "побои", "хулиганство", "применение насилия в отношении представителя власти", "публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание насилия". Возбуждено и расследуется 12 уголовных дел", - говорится на сайте Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что всего по уголовным делам проходят 14 человек, семеро из них заключены под стражу решением суда, в отношении еще нескольких следствие просит также применить арест.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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