В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов
В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов с требованием отставки Пашиняна
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Митинг оппозиции в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. В связи с проводимыми в Армении акциями протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна возбуждено 12 уголовных дел, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
"На основании рапортов сотрудников полиции, поступающих от граждан сигналов, публикаций в СМИ и интернет-ресурсах органами предварительного следствия начаты расследования деяний по статьям "побои", "хулиганство", "применение насилия в отношении представителя власти", "публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание насилия". Возбуждено и расследуется 12 уголовных дел", - говорится на сайте Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что всего по уголовным делам проходят 14 человек, семеро из них заключены под стражу решением суда, в отношении еще нескольких следствие просит также применить арест.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.