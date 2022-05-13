https://ria.ru/20220513/armeniya-1788436924.html

В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов

В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов - РИА Новости, 13.05.2022

В Армении возбудили 12 уголовных дел после протестов

В связи с проводимыми в Армении акциями протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна возбуждено 12 уголовных дел, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T20:26

2022-05-13T20:26

2022-05-13T20:26

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

никол пашинян

протесты

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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. В связи с проводимыми в Армении акциями протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна возбуждено 12 уголовных дел, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.Отмечается, что всего по уголовным делам проходят 14 человек, семеро из них заключены под стражу решением суда, в отношении еще нескольких следствие просит также применить арест.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

армения

нагорно-карабахская республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян, протесты