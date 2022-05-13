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Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване - РИА Новости, 13.05.2022
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Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване
Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване - РИА Новости, 13.05.2022
Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване
Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, которые окружили в пятницу третий корпус правительственных зданий, разблокировали... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:16
2022-05-13T18:16
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, которые окружили в пятницу третий корпус правительственных зданий, разблокировали его и продолжили шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Участники многотысячного шествия держали в осаде правительственный корпус, где расположен ряд министерств, примерно полтора часа.Он также предостерег руководителей министерств от гонений на сотрудников ведомств, которые, находясь в здании, приветствовали протестующих.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян
18:16 13.05.2022
 
Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване

Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване и продолжили шествие

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкПолицейский кордон во время шествия оппозиции в Ереване
Полицейский кордон во время шествия оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Полицейский кордон во время шествия оппозиции в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, которые окружили в пятницу третий корпус правительственных зданий, разблокировали его и продолжили шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Участники многотысячного шествия держали в осаде правительственный корпус, где расположен ряд министерств, примерно полтора часа.
"Мы разблокируем здание и продолжаем шествие. Мы вернемся на площадь Франции, где подведем итоги сегодняшнего дня и наметим планы на завтра и послезавтра", - сказал, обращаясь к демонстрантам, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
Он также предостерег руководителей министерств от гонений на сотрудников ведомств, которые, находясь в здании, приветствовали протестующих.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Шествие оппозиции к зданию правительства Армении - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
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В миреАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаНикол Пашинян
 
 
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