https://ria.ru/20220513/armeniya-1788408936.html
Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване
Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване - РИА Новости, 13.05.2022
Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване
Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, которые окружили в пятницу третий корпус правительственных зданий, разблокировали... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:16
2022-05-13T18:16
2022-05-13T18:16
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, которые окружили в пятницу третий корпус правительственных зданий, разблокировали его и продолжили шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Участники многотысячного шествия держали в осаде правительственный корпус, где расположен ряд министерств, примерно полтора часа.Он также предостерег руководителей министерств от гонений на сотрудников ведомств, которые, находясь в здании, приветствовали протестующих.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян
Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване
Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване и продолжили шествие
ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, которые окружили в пятницу третий корпус правительственных зданий, разблокировали его и продолжили шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Участники многотысячного шествия держали в осаде правительственный корпус, где расположен ряд министерств, примерно полтора часа.
"Мы разблокируем здание и продолжаем шествие. Мы вернемся на площадь Франции, где подведем итоги сегодняшнего дня и наметим планы на завтра и послезавтра", - сказал, обращаясь к демонстрантам, вице-спикер парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.
Он также предостерег руководителей министерств от гонений на сотрудников ведомств, которые, находясь в здании, приветствовали протестующих.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.