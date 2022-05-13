https://ria.ru/20220513/armeniya-1788408936.html

Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване

Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване - РИА Новости, 13.05.2022

Противники Пашиняна разблокировали правительственное здание в Ереване

Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, которые окружили в пятницу третий корпус правительственных зданий, разблокировали... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:16

2022-05-13T18:16

2022-05-13T18:16

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 13 мая – РИА Новости. Армянские оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, которые окружили в пятницу третий корпус правительственных зданий, разблокировали его и продолжили шествие по центральным улицам Еревана, передает корреспондент РИА Новости.Участники многотысячного шествия держали в осаде правительственный корпус, где расположен ряд министерств, примерно полтора часа.Он также предостерег руководителей министерств от гонений на сотрудников ведомств, которые, находясь в здании, приветствовали протестующих.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

армения

нагорно-карабахская республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, армения, нагорно-карабахская республика, никол пашинян