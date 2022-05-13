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Мэр Анапы рассказал, как влияет на курорт приостановка работы аэропорта - РИА Новости, 13.05.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220513/anapa-1788379354.html
Мэр Анапы рассказал, как влияет на курорт приостановка работы аэропорта
Мэр Анапы рассказал, как влияет на курорт приостановка работы аэропорта - РИА Новости, 13.05.2022
Мэр Анапы рассказал, как влияет на курорт приостановка работы аэропорта
Приостановка работы анапского аэропорта, вызванная введенным на юге России режимом ограничения полетов, не повлияет на объем турпотока на курорт, сообщил глава... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:31
2022-05-13T18:31
туризм
туризм
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ростов
сочи
ялта
волгодонск
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КРАСНОДАР, 13 мая – РИА Новости. Приостановка работы анапского аэропорта, вызванная введенным на юге России режимом ограничения полетов, не повлияет на объем турпотока на курорт, сообщил глава города Василий Швец.Уточняется, что в настоящее время альтернативой воздушных ворот Анапы выступает, в частности, аэропорт Сочи, откуда можно добраться до Анапы на комфортабельном электропоезде "Ласточка", автомобиле или автобусе. Автовокзал Анапы с июня планирует отправление порядка 150 междугородних рейсов, в том числе дополнительных по направлениям: Ялта, Сочи, Волгодонск, Шахты, Пятигорск, Апшеронск, Ростов, Черкесск, Астрахань. Также с мая на анапском направлении назначены дополнительные поезда, зафиксированы цены на перевозки.
https://ria.ru/20220512/polety-1788045525.html
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туризм, новости - туризм, анапа, ростов, сочи, ялта, волгодонск, шахты, пятигорск, апшеронск, ростов-на-дону, черкесск, астрахань, куда поехать, отдых на море, туристы
18:31 13.05.2022
 
Мэр Анапы рассказал, как влияет на курорт приостановка работы аэропорта

Приостановка работы аэропорта Анапы не повлияет на турпоток, уверен мэр курорта

© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкАэропорт города Анапа
Аэропорт города Анапа - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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КРАСНОДАР, 13 мая – РИА Новости. Приостановка работы анапского аэропорта, вызванная введенным на юге России режимом ограничения полетов, не повлияет на объем турпотока на курорт, сообщил глава города Василий Швец.
"Несмотря на неработающий аэропорт, у нас идет увеличение числа гостей. С начала года наш курорт уже посетили более 250 тысяч человек. Многие в этом году на майские праздники приехали из Краснодара, Ростова, и в целом Южного федерального округа. Уверен, временное закрытие аэропорта серьезно не скажется на турпотоке", – приводит слова Швеца его пресс-служба.
Уточняется, что в настоящее время альтернативой воздушных ворот Анапы выступает, в частности, аэропорт Сочи, откуда можно добраться до Анапы на комфортабельном электропоезде "Ласточка", автомобиле или автобусе.
Автовокзал Анапы с июня планирует отправление порядка 150 междугородних рейсов, в том числе дополнительных по направлениям: Ялта, Сочи, Волгодонск, Шахты, Пятигорск, Апшеронск, Ростов, Черкесск, Астрахань. Также с мая на анапском направлении назначены дополнительные поезда, зафиксированы цены на перевозки.
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 09:15Туризм
Ограничение полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 19 мая
 
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