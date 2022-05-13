https://ria.ru/20220513/anapa-1788379354.html

Мэр Анапы рассказал, как влияет на курорт приостановка работы аэропорта

Мэр Анапы рассказал, как влияет на курорт приостановка работы аэропорта - РИА Новости, 13.05.2022

Мэр Анапы рассказал, как влияет на курорт приостановка работы аэропорта

Приостановка работы анапского аэропорта, вызванная введенным на юге России режимом ограничения полетов, не повлияет на объем турпотока на курорт, сообщил глава... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:31

2022-05-13T18:31

2022-05-13T18:31

туризм

туризм

новости - туризм

анапа

ростов

сочи

ялта

волгодонск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40700/38/407003831_0:121:2942:1776_1920x0_80_0_0_9f0b5f4830a4ef3407a2e1c5bcb59122.jpg

КРАСНОДАР, 13 мая – РИА Новости. Приостановка работы анапского аэропорта, вызванная введенным на юге России режимом ограничения полетов, не повлияет на объем турпотока на курорт, сообщил глава города Василий Швец.Уточняется, что в настоящее время альтернативой воздушных ворот Анапы выступает, в частности, аэропорт Сочи, откуда можно добраться до Анапы на комфортабельном электропоезде "Ласточка", автомобиле или автобусе. Автовокзал Анапы с июня планирует отправление порядка 150 междугородних рейсов, в том числе дополнительных по направлениям: Ялта, Сочи, Волгодонск, Шахты, Пятигорск, Апшеронск, Ростов, Черкесск, Астрахань. Также с мая на анапском направлении назначены дополнительные поезда, зафиксированы цены на перевозки.

https://ria.ru/20220512/polety-1788045525.html

анапа

ростов

сочи

ялта

волгодонск

шахты

пятигорск

апшеронск

ростов-на-дону

черкесск

астрахань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, анапа, ростов, сочи, ялта, волгодонск, шахты, пятигорск, апшеронск, ростов-на-дону, черкесск, астрахань, куда поехать, отдых на море, туристы